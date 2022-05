Offrire agli studenti un percorso originale di scoperta della migliore produzione regionale, portarli fuori dai campus e dalle aule per un incontro e un confronto diretto con gli imprenditori, accendere curiosità e dare corpo a quanto studiato sui libri o in laboratorio oppure aprire nuovi capitoli a loro sconosciuti. Nel 2021, a metà strada dell’esperienza pandemica, si è pensato che fosse tempo di avvicinare le generazioni più giovani a storie di lavoro non banali.

Si è chiusa con un’intera giornata dedicata alle aziende del Pordenonese la prima edizione del progetto ‘Made in Fvg, ambasciatori di eccellenza’, realizzato dalla Regione, tramite Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dall’Agenzia per il Diritto allo Studio ARDiS e dal Coordinamento per le Consulte Studentesche. Avviato con un’edizione pilota virtuale nel 2021, da aprile a maggio il progetto ha potuto portare fisicamente gli studenti extraregionali che si stanno formando nelle nostre università e i ragazzi delle scuole superiori del territorio a conoscere le grandi capacità e potenzialità del tessuto produttivo regionale.

Sei le giornate di visita con 180 studenti aderenti all’iniziativa che hanno toccato i sei Consorzi di sviluppo economico locale della regione, da Udine (Cosef) a Trieste (Coselag), da Monfalcone (Coseveg) alla Carnia (Carnia Industrial Park) e a Pordenone (Zipr e Nip), insieme poi ad altrettante visite al Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, all’Area Science Park di Trieste, al nodo IoT di Amaro IP4FVG, alla Scuola dei Mosaicisti del Friuli a Spilimbergo.

“E’ importante far sentire questi giovani membri attivi del mondo del lavoro, far loro conoscere da vicino la grande ricchezza della forza industriale della nostra regione, aprire delle porte inaspettate per incuriosirli, coinvolgerli, anche responsabilizzarli rispetto al futuro delle nostre imprese” afferma l’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia “e questo progetto è stata una tappa importante dell’attività dell’amministrazione regionale in questo senso. C’è bisogno di formazione e cultura rispetto alle nostre eccellenze e questi ragazzi ne saranno buoni ambasciatori”.

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha messo a disposizione i propri contatti, per condividere con gli studenti la conoscenza del tessuto produttivo e il rapporto quotidiano con la rete dei consorzi e dei parchi di ricerca, con cui opera per sostenere le imprese e attrarre investimenti.

18 sono state quindi le aziende incontrate, ovvero Freud (Gruppo Bosch) che produce lame circolari, punte e frese - Udine; Tecnocom (Gruppo Progress) che opera nel settore dei prefabbricati - Udine; Orion, che realizza grandi valvole per gli impianti petrolchimici - Trieste; Demus, tra le più note aziende di decaffeinizzazione in Europa - Trieste; PicoSaTs, che realizza “nano” satelliti - Trieste; Esteco, grande azienda informatica con sedi anche all’estero - Trieste; Ulisse BioMed, che fa ricerca e messa a punto di kit diagnostici avanzati - Trieste; Groupe Beneteau, leader mondiale nella realizzazione di yacht di lusso - Monfalcone; Nidec Asi, leader in Europa nella costruzione di motori - Monfalcone; Hidra, società benefit che accompagna le imprese nell’innovazione strategica - Pordenone; Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione - Pordenone; eAmbiente Group che opera a favore dell’efficientamento energetico ed aziendale delle imprese - Pordenone; Amb, uno dei più evoluti produttori di film ad alta barriera in Europa – Amaro; Eurotech, innovatrice e pioniera nel campo dei prodotti e del software embedded – Amaro; Bofrost Italia, azienda di surgelati originalmente tedesca insediata in regione da oltre trent’anni – San Vito al Tagliamento; Cooperativa Futura, che crea e promuove l’inclusione sociale e lavorativa per persone adulte con disabilità fisica e/o mentale o svantaggio – San Vito al Tagliamento; Lionsteel, premiatissima e prestigiosa azienda di lame e coltelli - Pordenone; Bemar, anch’essa azienda di lame specializzata per il mercato dell’industria alimentare - Pordenone.

Una carrellata di settori produttivi e prodotti veri e propri molto differenti tra loro che ha fatto scoprire ai ragazzi le realtà imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia, con il suo sostrato industriale di alto livello.

Il progetto ha quindi centrato perfettamente l’obiettivo inizialmente prefisso di far conoscere in chiave culturale-formativa il mondo dell’impresa agli studenti perché ne diventino ambasciatori. Davvero molto variegata la provenienza dei borsisti ARDiS partecipanti, iscritti alle più svariate facoltà delle università regionali così come altrettanto interessante e mista è stata l’adesione da parte degli istituti superiori della regione, rappresentanti delle Consulte Studentesche dei 4 capoluoghi, dai licei agli istituti tecnici.

L’iniziativa ha poi certamente segnato il passo e messo le basi per altre future e proficue collaborazioni tra le diverse realtà scolastiche della regione, il sistema universitario e dell’alta formazione, gli enti locali e il mondo del lavoro. Di grande soddisfazione per gli enti organizzatori è stato il grande entusiasmo delle aziende che hanno accolto l’occasione della visita per farsi conoscere meglio dalle giovani generazioni.