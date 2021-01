'Mercato energetico ondivago, meglio tutelarsi in fretta'

"Tra marzo e aprile dello scorso anno i mercati delle energie e del gas, a causa della pandemia, hanno avuto cadute del cinquanta percento per poi rialzarsi in autunno ai livelli pre-Covid; nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere ciò che accadrà nel 2021, certo è che in questi giorni le quotazioni a termine rispetto ai punti di minimo, si sono innalzate del trenta percento passando dai 45 ai 60 euro/MWh".

Lo sostiene Valerio Pontarolo, Presidente di Pordenone Energia, il gruppo di acquisto promosso da Confindustria Alto Adriatico che raggruppa circa 500 aziende non solo industriali ma anche del commercio, agricole, artigiane, associazioni sportive e onlus.

"Quest’incertezza – spiega – suggerisce una gestione prudente degli acquisti, che mette al riparo le imprese dalla volatilità dei mercati e consente loro di gestire il costo industriale. Noi non vendiamo energia elettrica o gas ma la acquistiamo per conto dei soci potendo così offrire, anche al negozio o alla polisportiva, le stesse condizioni dei nostri grandi clienti che pagano bollette da un milione di euro al mese".

Pordenone Energia acquista circa metà del consumo industriale del Friuli Occidentale con le formule di prezzo più opportune in base al profilo preferito dalle nostre associate. "Questo genere di condizioni – inarrivabile, secondo Pontarolo, per consumi modesti – sono a disposizione di tutti i soci, a costo zero, poiché il nostro consorzio non ha scopo di lucro ma quello di sostenere la competitività del sistema locale".