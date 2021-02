'Messaggio diretto e importante che accogliamo in pieno'

Secondo il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, quello del Presidente del Consiglio Mario Draghi pronunciato in Senato, è stato un discorso "di grande impatto programmatico e ideale rivolto sì al Parlamento, ma soprattutto al Paese. Emerge infatti che la solidarietà della nazione non va ricercata solo nei voti delle Camere – commenta Agrusti – ma va creata nel corpo vivo della nazione. È un richiamo ad arruolare tutta la società, dai corpi sociali alla scuola ai sindacati, in un grande sforzo collettivo perché, come ha spiegato Draghi, la crisi o la si affronta così o nessun Governo è in grado, da solo, di potercela fare. Lo sforzo richiesto, ricostruttivo, è pari solo a quello del Dopoguerra".

Una sottolineatura positiva, secondo Agrusti, sta anche nel fatto che Draghi abbia indicato metodo e obiettivi, dandosi anche una temporalità, per le tre emergenze che il Governo è chiamato prioritariamente ad affrontare: campagna vaccinale, crisi economica e sociale. "Bisogna agire subito – dice ancora il Presidente di Confindustria Alto Adriatico – perché anche alle riforme della giustizia, della burocrazia e del fisco sono legate le chance di successo del Recovery Plan. Per quest’ultima ho apprezzato che Draghi non si sia limitato a ripetere il solito mantra affrontando in primis gli aspetti riformatori".

Dell’intervento di Draghi, inoltre, Agrusti evidenzia "l’insistenza con cui è stato valorizzato il ruolo degli istituti tecnici – con particolare accento a quelli superiori visto il parallelismo con Francia e Germania e all’indicazione esatta sulle chance occupazionali che gli ITS possono generare, pari a tre milioni di posti di lavoro. Ci conforta, perché è la medesima scelta che sollecitiamo da anni con campagne di sensibilizzazione alla popolazione scolastica, ai genitori e agli insegnanti per una tenuta importante degli IT sia quantitativa sia qualitativa. Ci sentiamo veramente ingaggiati in quest’operazione. Tanto più che nel Pordenonese, con grandi investimenti, abbiamo creato un sistema per l’alta formazione del capitale umano – Università, Polo Tecnologico e Fabbrica modello. L’Italia metterà un miliardo di euro a sostegno della formazione tecnica e questo ci rende confidenti. Ed accogliamo pienamente il messaggio del Presidente Draghi, diretto e importante".

Per Agrusti, infine, si tratta di "un programma da far tremare i polsi ma la squadra tecnica che ha messo in piedi per governare le emergenze e il sostegno parlamentare, in certi casi di qualità, lasciano ben sperare in un conseguimento degli obiettivi".