“Oggi abbiamo presentato dei risultati di altissima qualità”, dichiara il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “Quello del 2022 è il miglior bilancio della storia di Intesa Sanpaolo. Il quarto trimestre è stato il miglior trimestre di sempre per ricavi - in aumento del 13% sull’anno precedente - con una forte accelerazione della componente da margine di interesse. Con un risultato netto di 5,5 miliardi, escludendo gli accantonamenti per il de-risking relativo alla Russia, abbiamo superato ampiamente l’obiettivo di Piano per il 2022”.

“Anche considerando il de-risking relativo alla Russia, il risultato netto è stato di 4,4 miliardi, il miglior utile in quindici anni e ben al di sopra delle indicazioni fornite a seguito dell'invasione dell'Ucraina”, continua Messina.

“Nel 2023, prevediamo una significativa crescita del risultato netto ben al di sopra dei 5,5 miliardi raggiunti nel 2022 (escludendo il de-risking relativo alla Russia). Remunerare gli azionisti mantenendo una solida posizione patrimoniale è elemento essenziale del nostro Dna e resta la nostra priorità. Nei prossimi giorni lanceremo la seconda tranche del riacquisto di azioni proprie, portando l’importo complessivo a 3,4 miliardi”.

“Ciò significa che quest’anno restituiremo almeno 5,3 miliardi tenendo conto del dividendo che pagheremo a maggio previa approvazione dell’assemblea, della seconda tranche del buyback e dell’acconto sul dividendo che – come di consueto – pagheremo a novembre, sulla base della previsione di oltre 5,5miliardi di Risultato netto per l’intero anno. Nella seconda metà dell’anno abbiamo ridotto massicciamente la nostra esposizione alla Russia, che ora è al di sotto dello 0,3% dei prestiti alla clientela del Gruppo. Continueremo a lavorare per ridurre ulteriormente la limitata esposizione residua”.

“Confermiamo la nostra forte attenzione alla difficoltà di famiglie e imprese e il nostro impegno a sostenerli. Nel 2022, abbiamo fornito oltre 30 miliardi a supporto di famiglie e imprese per il caro energia e abbiamo erogato oltre 81 miliardi complessivi, di cui quasi 60 miliardi in Italia. E per le nostre persone di Intesa Sanpaolo, abbiamo fornito un contributo una tantum di quasi 80 milioni per mitigare l'impatto dell'inflazione su di loro e le loro famiglie. Voglio anche ricordare che nel corso del 2022, abbiamo donato 10 milioni a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina e abbiamo accolto in Italia quasi 100 famiglie dei nostri colleghi Pravex”, conclude Messina.