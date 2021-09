'Montagna Rock, fare sistema nelle aree montane'

"Condivido i valori che stanno alla base del manifesto 'Montagna Rock': rappresentano quanto, in concreto, stiamo cercando di realizzare anche con il Carnia Industrial Park, ovvero creare valore in montagna, aiutando le imprese a insediarsi, offrire forme innovative di formazione e di sviluppo di nuova imprenditorialità. Oltre che confermare il nostro impegno con le aziende che già operano in seno al Cip". Sono le parole di Roberto Siagri, presidente del Carnia Industrial Park di Tolmezzo in merito al manifesto Montagna Rock, lanciato dalle due aziende, Froogs ed Eurools, sostenuto dalla Beng, con sede rispettivamente a Resia, Villa Santina e Tolmezzo.

I sette punti da cui si parte con una serie d'iniziative concrete sono: in montagna si può fare impresa; si può decidere di vivere in montagna, come scelta di vita; la qualità della vita in montagna è esemplare; lavorare circondati dalla natura aumenta la creatività; le distanze sono relative: è sufficiente un'adeguata organizzazione; priorità sono le infrastrutture digitali e viarie; le aziende di montagna devono offrire lavori sfidanti, ricchi di stimoli, ai giovani che vogliono investire il loro tempo.

"La sfida - continua Siagri - è anche e soprattutto quella di mettere a sistema quello che già c’è in montagna e con ciò che è a disposizione in regione, per sviluppare la montagna. La trasformazione digitale è una grande opportunità per le aree montane. Servono, però, investimenti in infrastrutture e formazione assieme alla comunione di intenti di imprenditori, istituzioni locali e regionali. Voglio credere che siamo già sulla buona strada e questo manifesto per la montagna ne è una dimostrazione".