'Necessari supporti alle imprese escluse dai ristori'

"Da parte della Regione abbiamo trovato la disponibilità a vagliare la nostra richiesta per un ampliamento delle categorie che possono accedere a un ristoro a fondo perduto, perché facenti parte della filiera dei bar-ristoranti o appartenenti al mondo della moda".

Inoltre, "abbiamo richiesto che la Regione si faccia parte attiva presso il Governo per una rimodulazione dello stop allo spostamento tra i Comuni: un conto è applicare questa prescrizione alle grandi città, un’altra nei piccoli Comuni friulani". Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, sintetizza gli argomenti portati oggi sul tavolo del confronto con il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e con l’assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, all’indomani dell’ordinanza ministeriale che ha inserito il Friuli Venezia Giulia nella fascia arancione rispetto alle restrizioni anti Covid-19.

"Alla Regione, che ringraziamo per l’attenzione che sin qui ha prestato alle istanze delle imprese che abbiamo sottoposto, abbiamo chiesto inoltre di farsi portavoce presso il Governo per una sospensione delle scadenze fiscali che incombono: le categorie più colpite dalle chiusure imposte dalla nuova ordinanza non ce la faranno ad adempiere a questi oneri – aggiunge Tilatti -. C’è l’assoluta necessità di una moratoria fiscale e di attivare un reddito d’emergenza per le aziende".