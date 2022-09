Confcooperative Pordenone al fianco del festival Pordenonelegge (la festa del libro con gli autori tra i più importanti appuntamenti letterari d'Italia e non solo) per riflettere sugli aspetti sociali dell'economia. Appuntamento mercoledì 14 settembre alle 20.30 nel ridotto del teatro Verdi con l'incontro "Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare".

Sul palco Paolo Venturi, direttore di Aiccon - Centro Studi sull’Economia Sociale nonché docente di imprenditorialità e innovazione sociale presso l'Università di Bologna. Spunto della serata, che sarà presentata dal sociologo Paolo Tomasin, il libro di cui Venturi è coautore con Flaviano Zandonai: Neomutualismo, edizioni Egea 2022. Autore e libro sono stati selezionati dal nuovo Gruppo giovani cooperatori di Confcooperative Pordenone, che sarà parte attiva dell’incontro con i suoi rappresentanti.

“Qui da noi - sottolineano il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli e il direttore Marco Bagnariol - la cooperazione è sempre stata in primis un aspetto economico che ha investito le comunità, partendo dai loro bisogni primari. Poter analizzare questi aspetti in una vetrina prestigiosa come Pordenonelegge, festival a cui partecipiamo da diversi anni, ci permette di aprire una finestra sul futuro prossimo del nostro territorio”.

"Sull’onda di un nuovo attivismo e di profonde trasformazioni sociali- spiegano gli autori nel libro -, il neomutualismo non agisce oggi per costruire nicchie al riparo dai fallimenti dello Stato e del mercato ma per generare impatto sociale, aprendo alla politica e all’economia la possibilità di rifondarsi intorno alla comunità. Per rispondere a questa sfida l’innovazione da sola non basta: occorre abilitare processi e investimenti che incentivino co-progettazione e co-produzione".