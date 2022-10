'No ai filmati per illustrare i lavori eseguiti'

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, in accordo con quanto già espresso da altri organismi professionali, approva la scelta operata dalla Rete Professioni Tecniche di aver presentato diffida alla società Deloitte - che sta svolgendo, su incarico di alcune banche, attività di gestione e controllo di pratiche di finanziamento, per l’acquisto dei crediti di imposta - relativamente all’obbligo imposto agli interessati (proprietari, imprese, professionisti tecnici, ...) di produrre, oltre della normale asseverazione, prevista dalla legge, anche un filmato, a cura del professionista, che “illustri” l’esecuzione dei lavori.

Nella diffida – si legge nella nota dell'ordine - la Rete ha evidenziato l’illegittimità e vessatorietà di tale richiesta, innanzitutto perché non prevista da alcuna norma e lesiva della dignità del professionista, già impegnato in attività non rientranti tra gli impegni assunti per la redazione delle pratiche, obbligandolo a rendere prestazioni in contrasto con norme deontologiche di rispetto del segreto professionale, della privacy sua e del committente, dell’impresa, dei lavoratori dipendenti della stessa, rischiando anche di dare informazioni sensibili sui sistemi di sicurezza delle abitazioni, e altro ancora.

“L’atteggiamento di Deloitte – conclude la nota del presidente dell'ordine Vittorio Bozzetto - sta creando grandi problemi ai professionisti nei rapporti con i committenti e le imprese, per i conseguenti ipotetici rischi di responsabilità dirette circa la mancata approvazione della cessione del credito”.