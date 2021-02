'Non sprecare un centesimo del Recovery Plan'

"E' necessario fare presto e non si può perdere tempo. L’Italia sta affrontando una crisi economica ed occupazionale senza precedenti ed è strategico che non vada sprecato neppure un centesimo delle risorse che possono arrivare dall’Europa con il Recovery Plan". Lo afferma Giovanni Benedetti, delegato Coldiretti del Friuli Venezia Giulia nel ricordare che l’agroalimentare può offrire un milione di posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni.

"Digitalizzazione delle campagne, foreste urbane per mitigare l’inquinamento e smog in città, invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua, chimica verde e bioenergie per contrastare i cambiamenti climatici e interventi specifici nei settori deficitari e in difficoltà dai cereali all’allevamento fino all’olio di oliva sono alcuni dei progetti strategici cantierabili elaborati dalla Coldiretti per la crescita sostenibile del Paese», prosegue Benedetti nel sottolineare che «l’Italia deve ripartire dai suoi punti di forza".

Basti pensare che in controtendenza rispetto all’andamento generale nel 2020 si registra uno storico balzo del 14% del numero di giovani under 35 imprenditori in agricoltura, rispetto a cinque anni fa, "ma l’esperienza dell’emergenza coronavirus ha anche dimostrato che con una adeguata formazione e semplificazione l’agricoltura nazionale può offrire molte opportunità di lavoro. L’allarme globale provocato dal Covid – conclude Benedetti – ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo, ma anche sulle fragilità presenti in Italia sulle quali occorre intervenire".