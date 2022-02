'Nuovo laminatoio a Duino, il Coseveg si esprima'

"A fronte delle prime perplessità sull'ipotesi del nuovo laminatoio nella cartiera di Duino, espresse dallo stesso Comune, sarebbe importante che il Coseveg non resti in silenzio, come accaduto in passato su altre partite importanti". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, commentando la notizia relativa all'ipotesi di acquisizione dello stabilimento Burgo di Duino da parte della cordata Metinvest-Danieli per la sua conversione alla metallurgia.

"Senza conoscere i dettagli della questione, ma dopo aver letto le notizie di stampa, sorge una legittima domanda: il Consorzio sviluppo economico della Venezia Giulia (Coseveg), con sede a Monfalcone e competenza anche sulle zone industriali del Lisert e Schiavetti Brancolo, non ha nulla da dire - aggiunge l'esponente dem - in merito a possibili aree di insediamento per un impianto del genere? Dopo l'inspiegabile silenzio di questi mesi da parte del Consorzio sulla Centrale di A2A, assisteremo a un atteggiamento analogo?".

"Non vorrei - conclude Moretti - che il Coseveg sia diventato di fatto una dependance del Comune di Monfalcone e che abbia, invece, perso la sua mission principale, che è quella di attirare nuovi investimenti sul territorio".