Come gestire con successo un gruppo di lavoro? Come valorizzare i talenti e risolvere i conflitti? Quali strumenti mettere in campo? A queste domande cercherà di rispondere il seminario “Organizzare, gestire e sviluppare lo studio professionale. Gestire Team di successo” organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.

L’appuntamento formativo è in programma mercoledì 20 aprile dalle 15 alle 18 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi.

L’organizzazione di uno studio professionale ha tra i suoi obiettivi principali quello di coordinare i rapporti tra gli individui che fanno parte della struttura: solo con una organizzazione efficiente, infatti, uno studio professionale è capace di garantire dei risultati soddisfacenti e rispondere alle esigenze del cliente.

In questo contesto la valorizzazione delle persone e dei loro talenti rappresenta il patrimonio fondamentale di ogni attività professionale e costituisce l’asse portante dell’organizzazione. La costruzione di team di successo attraverso il coinvolgimento delle persone è perciò il pilastro su cui impostare la crescita dell’intera organizzazione.

Il seminario si propone di indagare le dinamiche che si creano all’interno di un’organizzazione, gli strumenti a disposizione per gestirle e per affrontare eventuali situazioni di conflitto, le modalità per valorizzare i talenti e le specificità come vantaggio competitivo. In particolare si analizzeranno aspetti quali la matrice del successo nei gruppi di lavoro, l’analisi comportamentale come metodo per la gestione dei gruppi, l’uso di metaprogrammi per valorizzare i talenti e risolvere i conflitti e il patto comportamentale in un gruppo.

Il corso di formazione sarà tenuto da Alessandro Rinaldi e Marzia Nobile, Senior trainer di Dof consulting, realtà specializzata nell’accompagnare le organizzazioni in processi di cambiamento. I relatori hanno una lunga esperienza di coaching tra aziende di successo e sport professionistico per costruire e gestire gruppi di lavoro efficaci e motivati. Insegnano stabilmente nei Master EMBA dell’Università di Udine e sono autori di numerose pubblicazioni.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org