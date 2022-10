'Pensare additivo: la rivoluzione della stampa 3D'

La capacità di utilizzare le tecnologie additive sta diventando un fattore di vantaggio competitivo per le imprese, anche di piccole e medie dimensioni, in numerosi settori. L'Additive Manufacturing, utilizzato in modo sempre più diffuso nella progettazione di prodotti o componenti come nel ripensamento dei modelli di business aziendali, consente di progettare design complessi non altrimenti concepibili con tecniche tradizionali, porta ad una velocizzazione della produzione e permette una elevata personalizzazione del prodotto.

Per illustrare le potenzialità dell’Additive Manufacturing e avviare una riflessione sull'opportunità di adottarne in azienda le tecnologie, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg propone giovedì 20 ottobre, dalle 9, nella sede di Friuli Innovazione – Laboratorio Additive FVG, via Linussio 51, Udine, il seminario “Pensare additivo: la rivoluzione della stampa3D dal design del prodotto ai nuovi modelli di business”.

L’attività è organizzata nell’ambito del catalogo regionale delle competenze digitali “Da tuta blu a tuta blu”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.

Relatore sarà Paolo Folgarait, coordinatore di iniziative di ricerca e sviluppo multinazionali con una lunga esperienza nel settore metallurgico a livello nazionale e internazionale.

Per le iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo formazione@confapifvg.it