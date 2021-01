'Pensioni in banca solo da domani, ritardo intollerabile'

"Al tempo dei bonifici istantanei è intollerabile che Governo, Inps, banche e poste non trovino soluzioni che consentano ai pensionati di vedersi accreditare le proprie pensioni a partire dal primo giorno del mese".

È quanto dichiara il segretario dello Spi-Cgil Friuli Venezia Giulia Roberto Treu alla luce del sensibile slittamento nel pagamento delle pensioni di gennaio, accreditate soltanto a partire dal 5 gennaio per i titolari di conto corrente bancario (e dal 4 nel caso dei conti correnti postali). Si tratta di un problema tecnico, che nasce dall’applicazione delle norme in vigore (articolo 1, comma 184 della legge 205/2017) e dal calendario di gennaio, l’unico mese in cui la valuta è disponibile dal secondo giorno bancabile (invece che dal primo, come nel resto dell’anno).

"Gli effetti – spiega ancora Treu – sono molto pesanti, perché i pensionati sono costretti a far fronte a quasi una settimana in più prima di poter incassare il nuovo assegno, con il rischio oltretutto di code agli sportelli, peraltro in giornate di zona rossa, per i tanti che, non essendo provvisti di bancomat, si recano in banca o in posta per prelevare contanti".

Da qui l’appello dello Spi, che chiede a Governo, Inps, banche e poste di individuare soluzioni che consentano di anticipare anche i pagamenti tramite accredito sul conto, come è stato fatto, fin dall’inizio dell’emergenza Covid, per i circa 270mila pensionati italiani che optano per il pagamento in contante agli sportelli postali. Lo Spi ricorda che, in questo caso specifico, i pagamenti anticipati e scaglionati su diverse giornate sono stati confermati, come richiesto con forza dai sindacati pensionati, anche per le pensioni di gennaio (erogate dal 28 dicembre al 2 gennaio) e di febbraio 2021 (in pagamento dal 25 al 30 gennaio).