'Pensioni, serve una riforma improntata a flessibilità ed equità'

Sulla discussione intorno al nodo pensioni serve un deciso cambio di rotta, che si auspica possa arrivare già dal confronto tra Sindacati e Governo previsto per domani.

Anche in Friuli Venezia Giulia c’è, dunque, attesa per un vertice ritenuto cruciale. "Sul tavolo – anticipa il segretario regionale Cristiano Pizzo – restano ferme le proposte che abbiamo avanzato nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil, e ispirata sostanzialmente a due principi per noi irrinunciabili: quello dell’equità sociale e quello della flessibilità”.

“Riteniamo che ad oggi le proposte del Governo siano irricevibili sia nel metodo che nel merito. Volendo guardare solo a quest’ultimo – incalza Pizzo – siamo di fronte ad una indicazione che non tiene, ad esempio, minimamente conto delle differenze tra i lavori, che penalizza fortemente alcune categorie, e che conta su una dote finanziaria che già sappiamo essere insufficiente”.

Per la Cisl Fvg, infatti, non solo le risorse già programmate andrebbero potenziate anche reinvestendo parte dei risparmi accumulati dalla legge Fornero e dal non utilizzato di Quota 100, ma anche i contenuti andrebbero sostanzialmente rivisti in due direzioni-chiave per il Sindacato: possibilità di andare in pensione dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età e a discrezione del lavoratore.

Altri punti imprescindibili per il Sindacato, la previsione di una pensione di garanzia per i più giovani e per chi svolge lavori poveri e discontinui e il riconoscimento ai fini pensionistici della diversa gravosità dei lavori, del lavoro di cura delle donne e dei disoccupati. “Solo in questo modo – conclude Pizzo – la riforma del sistema pensionatico potrà dirsi compiuta in senso strutturale ed equo”.