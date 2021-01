'Pianificazione delle operazioni straordinarie'

L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova organizza la Giornata di formazione online “La pianificazione e la gestione delle operazioni straordinarie”.

L’appuntamento, che vedrà riunirsi virtualmente 400 professionisti da tutto il Triveneto, è in programma venerdì 29 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 in diretta online sulla piattaforma GoToWebinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi.

Come riporta l’ultimo report di KPMG, per il mercato italiano M&A il 2020 è stato un anno molto complesso, su cui la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto rilevante. La situazione di emergenza sanitaria ha infatti rallentato le operazioni, determinando una contrazione sia in termini di numero di operazioni (830 contro le 1.085 del 2019), sia come controvalore complessivo (34,5 miliardi di euro contro i 52,4 miliardi del 2019). Restano tuttavia positive le stime per il 2021.

Con il Decreto Crescita e il Decreto Rilancio sono state introdotte delle agevolazioni finalizzate ad incentivare le operazioni straordinarie fra società di capitali sia nell’ipotesi di fusioni e scissioni sia nell’ipotesi di conferimento con l’effetto di promuovere le integrazioni fra soggetti indipendenti.

Obiettivo della Giornata è perciò fare il punto della situazione sugli strumenti a disposizione e sulle novità normative riguardanti le operazioni straordinarie, fornendo ai partecipanti la cassetta degli attrezzi e le logiche operative per affiancare le imprese in questo percorso. In particolare si esamineranno aspetti quali gli incentivi alle aggregazioni aziendali, il bonus aggregazioni e le novità normative, l’inquadramento normativo riguardante il conferimento di partecipazione, le novità sugli aspetti delle operazioni di scissione, i profili giurisprudenziali e di prassi legati all’elusione, le operazioni straordinarie nel contesto del passaggio generazionale.

Dopo i saluti iniziali di Fabio Marchetto, Presidente dell’ADCEC delle Tre Venezie, e di Dante Carolo, Presidente dell’ODCEC di Padova, intervengono come relatori: Roberto Bianchi, Dottore Commercialista, docente ed esperto di diritto tributario nazionale e internazionale, e Andrea Ramoni, Dottore Commercialista ed esperto in operazione straordinarie di fusione, scissione e conferimento sia a livello nazionale che comunitario.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org