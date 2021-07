'Pigna Envelopes, continueremo a farci sentire'

“Continueremo a farci sentire, affinché si attutisca l'impatto della crisi e si evitino altre situazioni che mettono a rischio occupazione diretta e indotto nel Tolmezzino. Siamo anche pronti ad affiancare la Regione, che deve fare la sua parte con gli strumenti finanziari a disposizione e con un’interlocuzione istituzionale con il Governo”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che la Pigna Envelopes di Tolmezzo ha annunciato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria a partire dal prossimo mese di settembre, a seguito del termine della commessa per la fornitura di buste a Poste Italiane.

“Da Poste Italiane non è giunta la risposta che soprattutto il territorio si aspettava e ora – aggiunge Serracchiani - è il territorio a pagare una strategia aziendale che è davvero difficile accettare nell'ottica della solidarietà nazionale. La ripartenza non può riguardare alcuni soggetti a scapito di altri ed è ingiusto penalizzare eccellenze produttive come Pigna Envelopes, che in più – sottolinea la parlamentare - contribuisce a sostenere un’area montana tradizionalmente penalizzata”.