'Pil a meno 6%, riaprire le aziende subito'

“Le imprese che sono in grado di ripartire garantendo la tutela della sicurezza del personale devono poterlo fare”. La presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli ha ribadito oggi a Radio Uno Rai la necessità di riaprire le aziende subito. “Non in maniera generalizzata, ma strutturata, magari regione per regione, e mettendo la salute dei collaboratori al primo posto” ha precisato intervenendo alla trasmissione Centocittà.

L’Ufficio studi di Confindustria prevede per quest’anno il 6 per cento in meno del Pil nel nostro Paese. Anche per questo, secondo la numero uno degli industriali friulani, non c’è tempo da perdere e bisogna ripartire subito. “Le aziende che sono in grado di operare nel rispetto di tutti i decreti siano messe nelle condizione di riprendere la propria attività – ha detto Mareschi Danieli. Chi non può farlo non riapra. In quest’ottica accettiamo tutti i controlli del caso, purché ci sia la presunzione della buona fede degli imprenditori”.