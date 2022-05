'Più facile il cashback per i ritardi in autostrada'

Ritardi autostradali e cashback per i rimborsi: si arricchisce di nuovi servizi l’app Free To X – cashback con targa, calcolo anche per i ritardi inferiori a 15 minuti, mappa interattiva delle colonnine di ricarica Free To X, le nuove funzionalità del Mancato pagamento pedaggio. Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, continua con grande convinzione la sua azione informativa e di sensibilizzazione per spiegare agli agenti, ma anche ad altri fruitori dell’autostrada, il funzionamento dell’applicazione e come ottenere i rimborsi.

Fnaarc ricorda come sia sufficiente registrarsi sulla app Free To X inserendo i propri data e la targa per ricevere in automatico i rimborsi maturati. Il servizio rende tutto più semplice: anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio.

Il rimborso per i ritardi in autostrada è il primo punto del Manifesto per la mobilità di Fnaarc.

“Quello dei rimborsi sui ritardi in autostrada – ricorda il presidente provinciale Massimiliano Pratesi rilanciando una nota del presidente nazionale Alberto Petranzan, è un tema fortemente sentito da parte di noi agenti rappresentanti di commercio che abbiamo nell’auto un secondo ufficio. Ogni anno gli agenti percorrono in media 60mila chilometri in autostrada e i ritardi, con annullamenti di appuntamenti di lavoro e perdita di opportunità di vendita, diventano costi da sostenere e mancati guadagni. L’ulteriore miglioramento dell’app Free To X di Autostrade per l’Italia è un importante passo avanti e con orgoglio rivendichiamo che siamo stati fra i primi a crederci".