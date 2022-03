L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg, in collaborazione con Giuffré Francis Lefebvre, propone per domani, martedì 29 marzo, dalle 10, il webinar “Pnrr, opportunità per le aziende”, finalizzato ad offrire una panoramica delle ultime novità legislative e dei correlati riflessi sul piano fiscale.

Interviene Alessandro Pescari, dottore commercialista.