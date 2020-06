'Porto di Trieste, risolvere il corto circuito'

La sentenza dell'Anac, che ha dichiarato decaduto il presidente dell'Autorità portuale Zeno D'Agostino, ha dato vita, oggi, alla mobilitazione dei portuali, che hanno attivato un presidio permanente all'ingresso del Molo VII. "Resteremo qui fin quando D'Agostino non tornerà come presidente" hanno detto gli oltre cento lavoratori del Porto di Trieste che, dalla tarda mattinata, stanno manifestando, impedendo ai tir di entrare e uscire. Lo sciopero, anche dopo l'incontro in Prefettura che ha offerto rassicurazioni in merito alla validità formale degli atti firmati dal 2016 a oggi, andrà avanti, almeno fino a domani pomeriggio.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha compiuto passi tempestivi. Il ricorso al Tar senz'altro farà chiarezza su una situazione che ha lasciato sgomenti istituzioni, imprese e lavoratori", fa sapere la deputata dem Debora Serracchiani. "E, come ci attendevamo, il Governo provvederà a garantire la continuità operativa dell'infrastruttura portuale: un atto che potrà rassicurare la citta di Trieste dell'attenzione con cui da subito è stata monitorata questa crisi da Roma”.

"La sentenza con cui l’Autorità nazionale anticorruzione sancisce la decadenza, per motivi che risalgono a quattro anni fa, determina un danno enorme per il sistema portuale e della logistica e per l’economia di questa regione e non solo", commentano i segretari generali Cgil Fvg, Villiam Pezzetta, e Filt-Cgil Fvg, Valentino Lorelli.

"Zeno D’Agostino ha certamente interpretato al meglio il ruolo che la nuova legislazione sul sistema portuale attribuisce al presidente dell’autorità di sistema portuale, dando forte impulso al porto di Trieste in una logica integrata con il sistema della logistica e del trasporto ferroviario, consapevole della necessità di rafforzare il ruolo degli autoporti e degli interporti".

"Sotto la sua guida l’Authority è riuscita non solo a restituire una nuova centralità al porto di Trieste nel panorama internazionale, anche alla luce dei nuovi assetti economici e geopolitici, ma stava anche completando un vero progetto di sistema portuale regionale, in una logica di integrazione anche con il porto di Monfalcone. Tutto questo prestato anche una particolare attenzione al tema dei diritti, della formazione e della sicurezza dei lavoratori", si legge ancora nella nota della Cgil.

"Pertanto, auspichiamo che il presidente D’Agostino possa continuare il lavoro svolto in regione perché il circolo virtuoso attivato con la sua gestione non può e non deve essere interrotto. La politica, pur nel rispetto del ruolo che la legge assegna all'Anac, deve lavorare per risolvere questo problema e porre rimedio agli effetti di una decisione che, sulla base di motivazioni di forma e frutto di un’interpretazione probabilmente estensiva e debordante delle competenze assegnate all’Autorità anti corruzione, mette in discussione non solo il futuro, ma tutta la gestione pregressa dell’Autorità portuale, rischiando di compromettere gli attuali assetti e le prospettiva di sviluppo anche occupazionale della portualità e dell’intero tessuto economico regionale", concludono Pezzetta e Lorelli.

"Una vicenda sconcertante ed esplosiva quella che si sta delineando in queste ore per l’autorità portuale di Trieste, con la decadenza del presidente D’Agostino, a seguito della sentenza dell’Anac. Siamo di fronte ad una situazione – si legge in una nota congiunta di Cisl Fvg, Cisl Trieste e Gorizia e Fit Cisl Fvg – rispetto alla quale va trovata subito una risposta per evitare sia la paralisi delle attività, sia la tensione che sta crescendo anche tra i lavoratori portuali".

“Chiediamo – sollecita il segretario generale del Sindacato, Alberto Monticco – che venga a strettissimo giro convocato un tavolo di concertazione per elaborare una soluzione immediata alla situazione surreale venutasi a creare e che impone alla politica regionale e nazionale un intervento deciso e tempestivo, garantendo sin da subito la continuazione della presidenza di D’Agostino: questo per impedire gli effetti devastanti che la decisione dell’Anac potrebbe produrre in termini di sviluppo ed occupazione e che già oggi sta paralizzando il porto, con grave danno anche di immagine”.

La Cisl Fvg esprime piena solidarietà al Presidente D’Agostino per le capacità ed intelligenza dimostrate nel creare occupazione sviluppo sinergie tra il mondo della portualità logistica, dei trasporti ed industria; per la sua visione di sistema indispensabile per rilanciare la portualità e la logistica regionale e per far decollare la piattaforma logistica regionale. “Una visione indispensabile – aggiunge il segretario della Fit Cisl Fvg, Antonio Pittelli – indispensabile ad una regione candidata ad essere sempre più il baricentro della logistica italiana rivolta al centro Europa”.