'Porto franco, serve un forte atto politico'

"Lo Stato italiano, nell'ambito della sua comunicazione a Bruxelles relativa ai territori extra doganali, si è dimenticato di dire che esiste il porto franco di Trieste. E anche di aggiungere che ha tutti i requisiti in regola per essere presente nella lista. Una dimenticanza che non fa bene alla città e all'intero Friuli Venezia Giulia, ma anche un autentico problema politico: abbiamo la legge dalla nostra parte e persino un trattato internazionale che dice che l'Italia deve farsi viva a Bruxelles per ovviare alla sua omissione". Lo ha affermato oggi il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, davanti alla I e alla IV Commissione consiliare, riunite in presenza a Trieste nell'emiciclo di piazza Oberdan. I lavori previsti dalla seduta congiunta prevedevano una serie di audizioni dedicate alla valorizzazione del punto franco di Trieste, quale occasione di sviluppo industriale e strumento per favorire il re-shoring di aziende delocalizzate, al fine di attivare un effetto volano per l'economia regionale.

L'intervento di D'Agostino ha chiuso la serie delle esposizioni che, in precedenza, avevano già visto impegnati Lucia Napolitano e Marcello Fici in rappresentanza della direzione interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle dogane, seguiti da Stefano Visintin, presidente della Confederazione regionale delle categorie degli spedizionieri internazionali, agenti marittimi e terminalisti portuali.

"La cosa paradossale - ha aggiunto D'Agostino - è che, se andiamo a vedere quella lista, troviamo addirittura le isole Faroe per la Danimarca, Ceuta e Melilla per la Spagna e la Polinesia per la Francia. Io, invece, devo sentirmi dire che Trieste non può esserci, perché creiamo scompensi alla competitività europea…".

Inoltre, ha proseguito, mentre "noi siamo qui a perdere opportunità preziose e legittime, l'ufficio legislativo del ministero per l'Economia e le Finanze (Mef) non riconosce l'extraterritorialità doganale di Trieste, perché non riesce a interpretare il fatto che un trattato internazionale deve essere rispettato".

"Il Porto franco - ha concluso D'Agostino - potrebbe essere il luogo dove le imprese tornano a fare attività e a essere aggressive. Basta leggere i venti articoli dell'allegato ottavo del Trattato di pace di Parigi del 1947 e le poche righe nel Memorandum di Londra del 1954 per apprendere che il porto di Trieste gode di determinati benefici e che qui devono essere applicati addirittura quelli migliori tra tutte le zone franche del mondo".

In precedenza, era stato ricordato come il direttore generale dell'Agenzia Dogane Monopoli, Marcello Minenna, abbia annunciato un Tavolo permanente su oleodotto, corridoio ferroviario e soprattutto sul regime di porto franco, mentre Napolitano (direttore dell'ufficio delle Dogane del capoluogo giuliano) ha evidenziato come "il Porto franco di Trieste sia costituito da svariati punti franchi: Vecchio, Nuovo, Scalo legnami, Porto industriale, Trieste e Fernetti. I primi risalgono al 1719 e sono diventati internazionali grazie ai trattati del 1947 e del 1954. Le disposizioni, inoltre, sono state fatte proprie sia a livello comunitario che nazionale. L'Agenzia punta a rendersi parte attiva e ha da poco concluso un accordo con Assoporti per valorizzare anche quello di Trieste in attesa di un tavolo tecnico che coinvolgerà anche l'Autorità portuale".

Visintin è invece partito dalla "certezza che la trasformazione industriale delle merci nel porto franco di Trieste è fattibile, nonché prevista anche da un decreto del 1959. Perché farlo? Intanto, smentisco la possibilità di pagare di meno i lavoratori, perché vengono applicati i contratti di lavoro nazionali con forti controlli da parte dell'Autorità di sistema. Inoltre, la Dogana rende impossibili falsificazioni o contrabbando, proprio perché il porto franco è soggetto a maggiori controlli. L'utilità è dunque legata al fatto che le merci rimangono allo Stato estero e chi le detiene non deve anticipare dazi e Iva prima che vengano immesse nel territorio comunitario politico dell'Unione europea". Infine, le lavorazioni industriali "all'interno del porto franco potrebbero essere utili per la vantaggiosa acquisizione dell'origine comunitaria. Il cardine della procedura doganale di perfezionamento attivo è invece legato alla valutazione delle condizioni economiche. Nella Ue - si è lamentato Visintin - ci sono 77 zone franche, perciò Trieste si ritrova alla pari con altri 76 soggetti e la soluzione deve essere drastica: il Governo deve comunicare all'Ue che lo scalo giuliano deve essere inserito nella lista delle aree non doganali dopo che, per troppi anni, la comunicazione non è avvenuta in modo corretto".

Le argomentazioni portate in Aula hanno trovato l'apprezzamento trasversale dei consiglieri regionali (la richiesta di audizione riportava infatti la sottoscrizione unanime da parte di tutti i Gruppi consiliari) che hanno preso la parola nel corso del dibattito. Si è parlato di grande opportunità per tutto il Fvg e per l'Italia intera, senza alcuna forma di concorrenza con gli altri porti italiani, caratterizzati da vocazioni diverse. Si tratta di uno snodo strategico tra gran parte del mondo e tutta l'Europa. È stata suggerita anche la necessità di giungere a un atto politico molto forte, quasi una maiuscola operazione di lobby. È un'occasione da non perdere che richiederà anche una sinergia con tutto il territorio e le sue eccellenze scientifiche.

Gli interventi hanno anche evidenziato l'urgenza di giungere a una conclusione positiva, senza lasciarsi condizionare da inutili campanilismi e agendo, se necesario, anche con l'impeto di un elefante in una cristalleria. Tante le parti in causa, tutte allineate e forti dei principi del diritto internazionale. Il porto di Trieste, quindi, può costituire un motore per fornire nuove risposte politiche alla crisi, proponendo una comunità regionale capace di creare opportunità di sviluppo per i prossimi vent'anni.

In sede di replica, D'Agostino ha infine ricordato che "l'Europa verificherà se ci sono le basi giuridiche. L'ostacolo più insidioso non è tuttavia Bruxelles ma Roma: deve essere convinta e, come già fatto nei confronti di Campione d'Italia, ora deve fare l'opposto a vantaggio di Trieste".