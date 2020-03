'Preparare la ripartenza, ma senza forzature'

"In queste ultime ore, nonostante l'emergenza Covid-19 continui, sta nascendo il fronte di chi chiede il riavvio delle attività produttive il prima possibile", si legge in una nota della Fim-Cisl Fvg. "Anche nel nostro territorio Confindustria non perde occasione per ribadire la propria posizione. Noi abbiamo ben chiaro l'impatto che avrà questa pandemia sulle imprese e sul lavoro. Il persistere dell'attuale condizione di fermo sta creando e creerà non pochi problemi al nostro sistema economico e industriale, ma non possiamo avere fretta di ripartire, rischiando che questo possa mettere a repentaglio la salute dei lavoratori".

"Riaprire senza che ci siano le condizioni di massima sicurezza mette a repentaglio la salute dei lavoratori e dell'intera collettività. Oggi va discusso il percorso di ripresa dell'attività, mettendo a punto protocolli specifici per le diverse attività lavorative, pensando anche a indagini sierologiche per verificare chi è immunizzato al Covid-19 da un lato e, dall'altro, quali sono i lavoratori cosiddetti 'ipersuscettibili' da tutelare. Per questo - prosegue la Fim - riteniamo del tutto fuori luogo la posizione di Confindustria, nonostante l'allarme lanciato e del quale siamo tutti consci. Ma i danni potrebbero essere superiori, se non spezziamo la catena dei contagi".

"Nella gestione di questa crisi si sono manifestate sensibilità diverse, perché se da un lato ci sono state aziende che hanno da subito lavorato di concerto con i rappresentanti dei lavoratori per garantire il più possibile l'attuazione del protocollo unitario sulla sicurezza, dall'altro abbiamo trovato tante realtà in cui il protocollo veniva applicato parzialmente o, peggio, non applicato, specie nelle piccole e piccolissime realtà lavorative o dove non è presente il sindacato", spiega ancora la Fim.

"In questi giorni stiamo assistendo a tante, troppe comunicazione ai Prefetti per la prosecuzione dell'attività lavorativa in deroga al Dpcm anche da parte di aziende che non rientrano tra i codici Ateco indicati dal Governo, con forzature sull'appartenenza a una filiera essenziale", prosegue la nota sindacale. "Questo comportamento è assolutamente irresponsabile. Per noi il momento della ripartenza dovrà essere indicato dal Governo e dalle autorità sanitarie e dovrà essere graduale. Chi scioccamente pensa che finita l'emergenza si ripartirà come nulla fosse è fuoristrada. Non possiamo permetterci ricadute dei contagi, sarebbe un dramma nel dramma. Per questo già oggi andrebbe discusso con il sindacato il percorso per la riapertura, in massima sicurezza. Siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte", conclude la Fim.