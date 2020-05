'Progettiamo assieme la fase tre'

"Ormai è chiaro a tutti che la pandemia generata dal Coronavirus ha segnato e forse segnerà per sempre il nostro comportamento individuale nella vita di ogni giorno e, in particolare, nel mondo del lavoro", analizza Nereo Tassotti, Presidente di Casartigianato Fvg.

"La cosiddetta Fase due, meglio identificata come il momento della ripartenza per la gran parte delle attività produttive, è iniziata, seppure in un momento in cui il rischio “contagio” rimane ancora elevato. Siamo entrati in una fase di verifica dei mercati per il mondo intero e nessuno è in grado di ipotizzare lo scenario futuro, né la tempistica in cui si potrà tornare ai regimi di inter scambio precedenti la pandemia. È assolutamente necessario progettare al meglio la fase tre, tenendo conto di questa esperienza, facendo autocritica per gli errori commessi in passato in fatto di scelte economiche e tragicamente portati ora alla luce".

"La fase tre quindi non dovrà curarsi solo di governare quanto appena avviato, ma dovrà mirare a sviluppare e riorganizzare tutto il sistema produttivo. Bisogna ora aprire una fase di studio in cui analizzare tutta una serie di attività di produzione, oramai decentrate o delegate ad altri paesi poiché ritenute poco remunerative o addirittura prive di marginalità per il mantenimento di qualsiasi ciclo di produzione. Il primo campanello di allarme è suonato quando i presidi ospedalieri si sono trovati privi di tutti i dispositivi primari di protezione individuale. Tutti abbiamo assistito ai drammatici appelli delle regioni per il reperimento di tali dispositivi", prosegue Tassotti.

"Tutti ricordiamo l’appello per la ricerca dei respiratori polmonari. Nessuno ha dimenticato la drammatica esperienza di chi doveva operare in prima linea senza idonee difese per assistere i malati in terapia intensiva. E infine tutti ci ricordiamo il blocco alle frontiere di milioni di questi dispositivi. È tempo di ricominciare a produrre nel nostro paese non solo tali dispositivi, ma va ripensata anche tutta l’attività dei semilavorati di importazione".

"Bisogna verificare la possibilità di riconvertire il nostro sistema industriale verso la produzione interna. Fino ad oggi si è pensato solamente al costo diretto di ogni singolo prodotto, nessuno mai ha messo sulla bilancia il costo sociale di tali scelte, neanche la Pubblica amministrazione a cui si sarebbero dovuti imporre criteri di analisi più lungimiranti. Ci chiediamo: è mai stata fatta una analisi corretta di quanto ci costa un dipendente in cassa integrazione a zero ore? Oppure un disoccupato a cui abbiamo riconosciuto il reddito di cittadinanza? O ancora uno studente in cerca di occupazione? La difficile ricollocazione della mano d’opera femminile? E, infine, i futuri oneri previdenziali di tutti coloro che non riusciranno a raggiungere i minimi versamenti pensionistici nel momento in cui avranno raggiunto il diritto all’età pensionabile? Come pensiamo di compensare le probabili perdite sui mercati esteri se non riconvertendo e producendo il più possibile in casa?", si chiede Tassotti.

"È ovvio che, se non sapremo in questo momento storico cogliere l’occasione per ripartire e diventare un Paese più autonomo, senza perdere di vista le varie occasioni che il mercato estero può ancora offrire, vorrà dire che questa drammatica esperienza non ci avrà insegnato abbastanza e ritorneremo ad essere una nazione in declino, poco affidabile, in balia dei mercati e degli speculatori esterni che avrà una sola costante: la crescita graduale della nostra povertà", conclude il presidente di Casartigianato Fvg.