'Pronti alle sfide del futuro del Legno arredo'

E’ stato un importante anno di transizione, che ha visto la forza del sistema Cluster e di un comparto compatto, unito e concreto. Oggi, dopo che l’inatteso, l’imprevedibile e lo straordinario hanno sparigliato le carte in tavola, il comparto del Legno Arredo si appresta ad affrontare le sfide del futuro con ancora maggiore caparbia. Questo, in sintesi, quanto ha espresso l’assemblea dei soci del Cluster, consorzio guidato da Franco di Fonzo e diretto da Carlo Piemonte, a loro volta a capo di uno staff che durante l’emergenza Covid non ha mai smesso di assistere e sostenere le imprese.

“Il 2019 ce lo aspettavamo ed è stato un anno di transizione, in cui abbiamo consolidato tutte le attività intraprese negli anni precedenti, per poi ritrovarci ora a iniziare un percorso importante", commenta il presidente Franco Di Fonzo. "Siamo sempre stati presenti con tutte le attività che ci competevano: certificazioni, servizi, assistenza, internazionalizzazione. Nel 2020 ci siamo ritrovati poi a risolvere anche esigenze operative urgenti, come l’importazione e la distribuzione delle mascherine a tutte le aziende che ce ne hanno fatto richiesta. Abbiamo attuato in poche settimane il progetto “Welcome area” per tracciare gli ingressi nelle aziende, sempre continuando il processo di sensibilizzazione verso la Regione rispetto all’importanza del nostro comparto”. A chiusura dell’assemblea di Fonzo ha confermato che l’obiettivo del Cluster, anche per il 2020, resta quello di costruire coi soci e la Regione il miglior futuro possibile per il Legno Arredo.

“Un 2019 positivo, dove contano sì i numeri di bilancio, ma soprattutto l’unità di intenti e il dinamismo che il Cluster ha dimostrato anche durante l’emergenza del 2020, grazie a uno staff sempre pronto e coeso", aggiunge il direttore Piemonte. "Partendo da un passato consolidato in termini di iniziative e proposte che coinvolgono centinaia di aziende, e contando sulla collaborazione con Federlegno, siamo pronti alle sfide del futuro”. Strategico l’ambito delle certificazioni Legno Arredo dove, con 160 aziende gestite, il Cluster si è imposto come punto di riferimento nazionale. Grande l’apprezzamento espresso dai soci per ciò che è stato fatto anche in condizioni di emergenza (mascherine, Welcome Area, assistenza), mentre ci si è trovati da un giorno all’altro a studiare nuovi approcci con mercati inevitabilmente cambiati.

“E’ un grande orgoglioso far parte del cda del Cluster", commenta il presidente Legno Arredo Tessile Confindustria Alto Adriatico, Jacopo Galli. "Un plauso al direttore, fucina di idee pratiche, concrete, utili al comparto, e al team che sprigiona un’energia stimolante, sotto la rassicurante presidenza di Fonzo. E’ intenzione di Confindustria continuare a trovare forme collaborazione con il Cluster”.

“Piena fiducia” anche da parte di Fulvio Bulfoni, presidente del Gruppo Legno, Mobile e Sedia di Confindustria Udine. “Esprimo la positività emersa dall’assemblea e confermo l’orgoglio essere soci del Cluster perché ne apprezziamo l’operatività, l’impegno, la professionalità. Una squadra in grado di dare un supporto concreto alle aziende, che vengono sempre accompagnate nei servizi di cui necessitano”.