Pur apprezzando i ristori messi in campo dal Governo e dalla Regione a favore delle imprese, il presidente di Confartigianato Udine e Fvg, Graziano Tilatti, rilancia proponendo l’istituzione di un reddito d’emergenza per le partite iva. Una sorta di cassa integrazione a sostegno delle aziende, "più ampia ed efficace dei provvedimenti di ristoro, pur apprezzabili, che consenta alle attività di mantenersi in vita anche durante i periodi in cui il fatturato viene compromesso, come nel caso dell’emergenza pandemia, a fronte di costi che invece continuano a pesare sul conto economico" spiega Tilatti che questa mattina ha approfondito il tema, cruciale per la sopravvivenza di decine di migliaia di imprese in regione, con la presidente della commissione Lavoro alla Camera, Debora Serracchiani.

Alla deputata, il presidente ha illustrato le proposte di emendamento presentate da Confartigianato nazionale al Ddl di conversione del “decreto Ristori” attualmente all'esame del Senato. "Le proposte di modifica - continua Tilatti - vanno nella direzione di estendere i contributi a svariate categorie di imprese che operano in settori pesantemente danneggiati dall'emergenza da Covid-19 e dagli effetti dei connessi provvedimenti, quali la filiera degli eventi e matrimoni, le sartorie artigianali, le pulitintolavanderie, le produzioni fotografiche, video e cinematografiche, le attività di design specializzate e più in generale tutte le attività colpite indirettamente".

Oltre a impegnarsi per supportare le istanze dell’associazione, Serracchiani ha voluto approfondire la situazione degli ammortizzatori sociali e in particolare dell’FSBA (il fondo di sostegno al reddito gestito nel comparto artigiano su base bilaterale) sia per quanto riguarda le risorse stanziate che per la tempestività della loro erogazione. Anche in questo caso, la democratica si è impegnata a sostenere le richieste del sistema Confartigianato e ha chiesto di essere aggiornata periodicamente sullo stato di fatto.

Durante l’incontro sono state passate in rassegna le opportunità offerte, anche al territorio friulano, da un efficace e corretto utilizzo delle risorse del "Recovery Fund", in particolare sottolineando come le stesse potranno essere utilizzare per interventi di riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio immobiliare, anche produttivo, dato che almeno il 37% delle risorse in parola dovranno riguardare il "Green New Deal” e la progettazione delle future infrastrutture materiali e immateriali nel territorio friulano.