'Refrion, un'eccellenza Fvg che genera sviluppo'

"Quella di Refrion è una realtà imprenditoriale di successo: un'eccellenza Made in Friuli Venezia Giulia che nell'arco di 20 anni si è fatta da sola, grazie alla passione e alla lungimiranza dei soci fondatori Daniele Stolfo e Felix Siegfried Riedel, garantendo numeri molto importanti dal punto di vista dell'occupazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver raggiunto un ruolo di leader del mercato della refrigerazione, Refrion ha saputo accogliere una nuova sfida, entrando in un grande gruppo come Lu-Ve. Un'acquisizione che porterà anche nella nostra regione nuovi investimenti e posti di lavoro. Se crescono le nostre aziende, cresce il territorio". È il messaggio dell'assessore regionale alle Attività Produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, in visita questa mattina all'azienda Refrion a Flumignano di Talmassons.

Fondata nel 2002 con il nome Xchange da Daniele Stolfo e Felix Siegfried Riedel, oggi Refrion è leader nella produzione di cooler adiabatici per la refrigerazione del processo industriale, di impianti energetici e di data center. Refrion conta un organico di 114 dipendenti e quattro stabilimenti: due a Talmassons, uno a Villa Santina e uno in Serbia. L'attuale struttura commerciale vanta tre società controllate o partecipate in Germania, Svizzera e Russia.

Oggi Refrion raffredda i più importanti data center del mondo e si sta espandendo anche nel settore nucleare, un mercato in forte crescita anche in Europa. Al momento l'azienda di Flumignano ha in corso una commessa da 8 milioni di euro per realizzare l'impianto di refrigerazione della centrale inglese di Hinkley Point, vicino a Bristol, in fase di costruzione.

Dal 30 marzo 2022, Refrion è entrata a far parte di Lu-Ve Group, realtà che vanta ricavi per 483 milioni e 4.400 dipendenti, quotata alla Borsa di Milano, che ha acquisito il 75% del capitale sociale. Lu-Ve è uno dei principali produttori mondiali di scambiatori di calore ad aria, statici e ventilati, con stabilimenti produttivi in Europa, Russia, Cina, India e Stati Uniti.

L'obiettivo è avviare un percorso di crescita. Grazie a un investimento di circa 11 milioni di euro, sono in programma l'ampliamento dello stabilimento nel comune di Talmassons e una quarantina di nuove assunzioni, così da accrescere la capacità produttiva. Il Gruppo Refrion nell'esercizio 2021 ha conseguito un fatturato consolidato di 26 milioni di euro, l'obiettivo ora è superare un fatturato di 40 milioni di euro entro i prossimi tre anni.

"Il compito dell'Amministrazione regionale - ha concluso l'assessore Bini - è mettersi a fianco degli imprenditori che investono nel nostro territorio, cercando di non ostacolare ma di agevolare la loro intraprendenza".