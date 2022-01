'Restrizioni al Superbonus 110%, crediti edilizi a rischio'

Le nuove restrizioni alla cessione del Superbonus 110% e degli altri crediti edilizi rischiano di bloccare non solo i lavori in corso, ma anche quelli futuri. È questa la preoccupazione del Presidente di Confapi Fvg, Massimo Paniccia, per le limitazioni previste dal decreto Sostegni – ter.

"Dopo il decreto antifrodi e la legge di bilancio, il legislatore interviene nuovamente per cambiare le regole sulla cessione dei bonus edilizi. La nuova stretta è stata adottata per scongiurare comportamenti fraudolenti, ma rischia di lasciare senza liquidità le imprese virtuose. Le nuove regole prevedono che, in caso di cessione del credito, colui che lo riceve non potrà cederlo ulteriormente e, allo stesso modo, i fornitori che praticano lo sconto in fattura, potranno cederlo ad altri soggetti (banche, Poste o finanziarie), ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta. In pratica, quindi, non saranno più ammesse cessioni dei crediti successive alla prima".

"Il decreto prevede che le nuove regole entreranno in vigore il 7 febbraio 2022, mentre i crediti ceduti prima, potranno essere oggetto di un’ulteriore sola cessione. Le nuove restrizioni impediranno, quindi, a banche, Poste e altri intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti dai privati e dalle imprese con il rischio che, una volta raggiunto il plafond per la compensazione interna, non accettino più pratiche di questo tipo, bloccando conseguentemente l’intero comparto. Analogamente le imprese, che attualmente hanno acquisito importanti lavori con crediti d’imposta significativi, si troveranno nell’impossibilità di monetizzarli".

Per Paniccia “i bonus edilizi hanno dato un forte impulso al settore edilizio, che rappresenta un motore vigoroso per il rilancio e la crescita del Paese. L’eccesso di modifiche sulla materia e le limitazioni imposte alla circolazione dei crediti, avranno impatti negativi per imprese e contribuenti vanificando ogni tipo di programmazione di lavori e investimenti”.

"Si rischia, inoltre, di precludere il sistema dello sconto in fattura e di gravare gli operatori da oneri e costi derivanti dalle rescissioni contrattuali e dai contenziosi che inevitabilmente matureranno. Le frodi, come le distorsioni del mercato non vanno contrastate con provvedimenti indiscriminati che penalizzano un intero settore, rappresentato da imprese che operano muovendo da sani principi di legalità e rispetto delle norme".

"Gli strumenti informatici, le banche dati e le informazioni di cui dispone l’amministrazione finanziaria, sono deterrenti più che sufficienti e perfettamente in grado di verificare tempestivamente tutte le cessioni successive alla prima, evitando che si commettano abusi. Per queste ragioni la richiesta fatta pervenire al Governo tramite Confapi a livello nazionale è stata quella di stralciare la modifica al sistema di cessione del credito inserendo norme che impediscano le frodi e gli abusi ma non di lavorare", conclude la nota.