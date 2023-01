'Risparmio tradito, la politica onori le promesse'

Le associazioni dei consumatori scrivono al Governo, in particolare alla premier Giorgia Meloni e al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiedendo di “tenere fede alle promesse fatte ai risparmiatori traditi dalle banche”.

Le associazioni, inserite nella Cabina di regia istituita al Mef per l’elaborazione della legge sul Fondo Indennizzo Risparmiatori, invitano a convocare con urgenza il tavolo tecnico per affrontare i temi ancora aperti. Tra le richieste, in particolare, c'è la conferma del fatto che i fondi residui di pertinenza del Fir, pari a circa 540 milioni di euro, siano distribuiti, in conformità a quanto previsto dalla legge, a favore degli aventi diritto.