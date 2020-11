'Ristori, positivo l’intervento della Regione a favore delle imprese'

Confcommercio Fvg plaude all’intervento della Regione che punta a contenere almeno in parte le significative perdite di fatturato conseguenti alle recenti restrizioni governative mirate a frenare il contagio. "Anche recependo alcune indicazioni della nostra Confederazione – commenta il presidente regionale Giovanni Da Pozzo –, l’intervento va a ristorare settori palesemente danneggiati da una situazione mai così difficile, tenendo conto pure di altri codici Ateco che, in via indiretta, sono stati comunque colpiti".

"Non dimentichiamo che i 18 milioni stanziati in queste ore si aggiungono ai 36 che già erano stati erogati nei mesi scorsi. Sono certamente risorse non sufficienti a coprire l’intero calo di fatturato, ma che dimostrano un impegno puntuale e di visione da parte dell’amministrazione, in particolare verso un settore, quello turistico, duramente provato. Importante anche che contestualmente stia intervenendo lo Stato. Dalle prime informazioni che ho acquisito, molte aziende si sono tra l’altro già viste accreditare gli importi del Decreto governativo, il segnale di come si possa riuscire a superare le lungaggini della burocrazia e a intervenire con tempistiche rapide per rispondere alle esigenze di migliaia di imprese che vivono un momento drammatico per l’economia regionale".