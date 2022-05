I Piani per l’Equità di Genere (Gep) sono piani strategici con cui gli istituti scientifici e le università analizzano la situazione presente e definiscono gli strumenti con cui promuoveranno al loro interno una migliore parità di genere.

Prerequisiti richiesti dalla Commissione Europea per poter accedere ai finanziamenti della ricerca, i Gep sono stati recentemente approvati anche dalla Sissa, dall’Area Science Park, dall’Inaf-Oats, dall'Infn, dall’Ogs e dall’Università di Trieste. Ma anche gli istituti internazionali presenti in città, come Ictp e Twas, pur non essendo tenuti a redigere un Gep perseguono al loro interno politiche in favore dell’impiego e del ruolo delle ricercatrici.

Uno degli obiettivi più importanti è proprio “rompere il soffitto di vetro”, la barriera invisibile per cui, anche a fronte di un numero molto alto di studentesse donne, solo poche riescono a raggiungere posizioni apicali di organizzazioni accademiche e di ricerca.



Giovedì 5 maggio, dalle 16 alle 18 all’Urban Center di Trieste (corso Cavour, 2/2), l’evento “Rompendo il soffitto di vetro. Le politiche per promuovere la piena partecipazione delle donne alla vita scientifica e culturale della Città della Conoscenza” propone un dialogo informale tra ricercatrici e docenti impegnate a vario titolo nelle istituzioni cittadine, che prendendo spunto dai Gep (o da strumenti analoghi) discutono su cosa fare perché uomini e donne abbiano davvero pari opportunità.Partecipano: Alessia Bruni, Ricercatrice, Infn; Domenica Bueti, Presidente Comitato Unico di Garanzia Sissa; Erika Coppola, Ricercatrice Sezione di fisica del sistema terra Ictp; Raffaella De Lia, Responsabile Public Information Office Twas; Paola Del Negro, Direttrice generale Ogs; Valentina D'Odorico, ricercatrice Inaf – Oats; Maria Dolores Ferrara, Rappresentante Comitato Unico di Garanzia e docente di Diritto del lavoro dell’Università di Trieste; Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park; modera Federica Sgorbissa di Sissa Medialab.L’incontro fa parte degli eventi legati alla mostra “Le Donne nella Città della Conoscenza”, allestita allo spazio Tcc della Stazione ferroviaria di Trieste. La mostra è organizzata dalla Sissa, curata da Sissa Medialab, e s’inserisce nel quadro di Trieste Learning City, coordinata dal Comune e dall’Università delle LiberEtà con il supporto della Regione. La mostra è aperta il venerdì e il sabato, dalle 16 alle 19, fino al 14 maggio. Il 5 maggio sarà visitabile dalle 15 alle 19.30.L'evento e la mostra sono gratuiti e ad accesso libero.