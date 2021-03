'Salute al primo posto, ma vanno potenziati i congedi'

"L’andamento dei contagi sta facendo segnare una preoccupante impennata, confermata dalla decisa e preoccupante risalita dei ricoveri", commenta il segretario della Cgil Fvg Villiam Pezzetta. "Prendiamo atto che la situazione è questa e che alle nuove restrizioni che verranno imposte in base alle misure nazionali altre potrebbero esserne decise a breve si base regionale e territoriale".

"In una situazione simile è giusto continuare a tenere la salute al primo posto, con provvedimenti che siano parametrati ai profili di rischio e che garantiscano a imprese, lavoratori e famiglie le necessarie coperture. Non soltanto in termini di ristori e ammortizzatori, ma anche di congedi parentali, visto che appare sempre più probabile, soprattutto nei territori più esposti alla crescita dei contagi, un ricorso generalizzato alla didattica a distanza", conclude Pezzetta.