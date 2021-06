'Sembrava impossibile', racconti di giovani imprenditori

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine organizza un evento, martedì 29 giugno alle 18 sotto la Loggia del Lionello di Udine, per raccontare le storie di giovani artigiani che hanno saputo reagire con prontezza alle criticità legate all'emergenza sanitaria. L’incontro vuole fornire spunti propositivi alle imprese e in generale ai giovani, sottolineando che spesso piccolo non equivale a più fragile, ma al contrario a più flessibile, più propenso a fare scelte coraggiose.

Le giovani generazioni, in questo particolare momento storico, hanno bisogno di confrontarsi con modelli di vita positivi e costruttivi, ritrovando nuovi ideali, punti di riferimento e stimoli per concretizzare i propri sogni e obiettivi.

Durante l’incontro si potranno ascoltare le testimonianze di chi ha avviato la propria impresa nel mese di marzo 2020, quando l'Italia si fermava per il primo lockdown, e di chi ha deciso invece, a seguito della pandemia, di riconvertire la propria attività dimostrando grande capacità di reazione. Storie diverse, ma accomunate dallo stesso spirito imprenditoriale: resiliente, tenace e nonostante tutto ottimista.

Organizzato in collaborazione con il Far East Film Festival di Udine, l'evento sarà moderato dal giornalista del Messaggero Veneto, Mattia Pertoldi.

Porteranno i loro saluti Davide Peli, Presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese, Nicola Giarle, Presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Fvg, ed Enrico Todesco, Presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine.

Seguiranno gli interventi di Marco Cernogoraz, Impresa “Dezen Dezen”, Filippo Bortolon e Sara Forgiarini Impresa “B-orto Peppers”, Ambra Tilatti Impresa “Adelaide 1931”, Vanessa Di Tommaso Impresa “La Bottega del Folletto”, Rossella Bugliesi, "Circolo Cas*Aupa APS". Al termine, le conclusioni di Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato-Imprese Fvg e Udine.