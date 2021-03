'Serve un chiarimento sul nuovo impianto Kronospan'

"Chiederò a breve un incontro con la Kronospan di San Vito al Tagliamento. Il suo progetto di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato pone quesiti di natura ambientale che meritano un approfondimento, già richiesto nell’interrogazione presentata dal gruppo M5S in Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con il lavoro di ascolto che sto svolgendo sul territorio con i soggetti coinvolti dal piano dell'azienda austriaca”. Lo dichiara il deputato M5S Luca Sut, capogruppo pentastellato in Commissione Attività produttive della Camera.

“Nessuna idea preconcetta sull’iniziativa espansiva di Kronospan - afferma Sut - ma vogliamo vederci chiaro. E’ necessario conoscere appieno due aspetti principali - osserva il Portavoce M5S a Montecitorio - legati al materiale che verrà utilizzato come combustibile nella nuova caldaia a biomassa da 43 MW termici, unitamente a ulteriori ragguagli inerenti l’utilizzo di acqua di falda”.

“In questi giorni - prosegue - sto raccogliendo i punti di vista di esponenti e realtà locali, a diverso titolo interessati dalla vicenda. Ho incontrato Renato Mascherin e Daniele Gerolin del Consorzio industriale Ponterosso, oltre al sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie e a Isaia Gasparotto di Ambiente Servizi. Assieme al consigliere Capozzella abbiamo raccolto osservazioni e pareri, mentre attendiamo le risposte della Giunta regionale a seguito dell'interrogazione che i colleghi del Gruppo consiliare M5S discuteranno mercoledì prossimo. Una cosa è certa: ben venga lo sviluppo delle imprese, ma vogliamo rassicurazioni provate circa le condizioni di sicurezza ambientale del progetto di di Kronospan”, conclude Sut