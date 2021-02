'Serve un fondo pandemico per i danni da Covid'

Per far fronte agli effetti della pandemia, serve un fondo pandemico internazionale, che coinvolga assicuratori, Stati Membri e Unione europea. E' questa una delle proposte avanzate dal ceo di Assicurazioni Generali, Philippe Donnet, che oggi ha incontrato in videoconferenza la commissaria europea ai Servizi finanziari, Mairead McGuinness.

L’analisi parte dal fatto che, complici lockdown e stop all’attività, il Covid ha colpito in modo particolare le Pmi. E i costi, per loro natura, non possono essere coperti dal solo settore assicurativo. Fondamentale, quindi, trovare soluzioni innovative, basate sulla collaborazione pubblico/privato. Sul tema, il ceo di Generali ha già avviato anche una riflessione con l’Eiopa, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni.

“Il settore assicurativo - forte di un patrimonio gestito di 11mila miliardi (630 miliardi per Generali) - può aiutare nella gestione dei rischi, trasferire fondi a individui e imprese quando si verificano crisi impreviste come il covid-19 e supportare la ripresa economica, allocando capitale in investimenti infrastrutturali e progetti sostenibili” ha sottolineato Donnet.

Gli attuali requisiti normativi di solvibilità - osserva una nota di Generali - impongono però un costo del capitale eccessivo per questi tipi di investimenti, cosa che incide sulla capacità degli assicuratori di liberare pienamente il proprio potenziale. “Ci stiamo impegnando con le autorità di vigilanza e con i decisori politici per garantire il giusto quadro - ha concluso Donnet - necessario agli assicuratori per aumentare significativamente la loro esposizione a investimenti sostenibili che supportino l'economia reale e contribuiscano a creare crescita e posti di lavoro. Questo è il momento giusto per riconoscere pienamente il nostro ruolo di investitori di lungo termine”.