'Siamo a terra', sit in delle categorie in piazza Unità

Nuova manifestazione di piazza a Trieste per dire no alle misure restrittive inserite nell'ultimo Dpcm. 'Siamo a terra' è lo slogan scelto dai gestori dei pubblici esercizi del Friuli Venezia Giulia che hanno simbolicamente e pacificamente occupato piazza dell’Unità d’Italia.

L’iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio vede coinvolte contemporaneamente 22 città italiane. L’obbiettivo è quello di ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire, anche alla luce delle pesanti restrizioni imposte dal Governo con l’ultimo Dpcm.

Un’emergenza nell’emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, vogliono accendere i riflettori. Per garantire una manifestazione in linea con le normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19, ogni territorio è stato rappresentata da un gruppo di esercenti. Come lunedì sera, anche questa mattina è sceso a incontrare i manifestanti il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga che si è fin da subito detto contrario alle misure, impegnandosi a lavorare per chiedere importanti modifiche, che tengano conto delle situazioni locali.

"Il nostro scopo non è cercare lo scontro con il Governo, ma trovare soluzioni", ha precisato Fedriga. "Il rischio è di far pagare un prezzo altissimo ad alcune categorie economiche, senza ottenere veri risultati nella lotta alla pandemia. Cercheremo di dare l'aiuto possibile con le risorse che abbiamo a disposizione, ma né i ristori previsti dal Governo né quelli regionali saranno sufficienti a colmare le enormi perdite previste per questi esercizi".

"L'incertezza che si è creata, settimana dopo settimana, Dpcm dopo Dpcm, toglie la speranza a chi fa impresa e a chi mantiene la propria famiglia facendo impresa. Quando noi togliamo la speranza, il rischio è che non riusciamo a tenere il modello sociale. Per questo dico: uniamoci e diamo delle risposte. L'appello che faccio è a tutte le forze politiche della regione. Adesso dev'essere il momento della responsabilità collettiva. Lo scontro fa male al Paese. Noi abbiamo fatto una proposta unitaria con le Regioni - conclude Fedriga -; il Governo ci ascolti per dare risposte a migliaia di imprese e lavoratori che oggi rischiano il disastro".

Presenti il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, il presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti, il presidente regionale di Fipe Confcommercio Bruno Vesnaver, il consigliere del direttivo nazionale di Fipe e presidente provinciale di Udine di Fipe-Confcommercio Antonio Dalla Mora, il presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz, la presidente di Fipe Trieste Federica Suban, il presidente dei gruppo ristoratori Ascom-Confcommercio Pordenone Pierangelo Dal Mas, e il presidente del gruppo bar Ascom Confcommercio Pordenone Fabio Cadamuro.

"Siamo in piazza a difesa delle aziende e del lavoro, d’innanzi a questo lockdown mascherato e ingiustificato. Chiediamo al Governo di Roma di tornare sui suoi passi e, fissate regole generali, di lasciare in tempi brevissimi libertà di manovra alle Regioni, affinché possano decidere i provvedimenti anti diffusione Covid in base ai contesti e all’andamento dell’epidemia sul territorio di pertinenza". Così oggi il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, in piazza Unità a Trieste insieme a Fipe-Confcommercio per difendere settori imprenditoriali che rischiano di rimanere definitivamente schiacciati dai contenuti anti Covid del Dpcm del 25 ottobre, dopo le gravi perdite che hanno subito durante la chiusura forzata della scorsa primavera.

Le maggiori criticità derivano dall’imposta chiusura di bar e ristoranti dalle 18 e dalla chiusura dei luoghi di cultura, sport e benessere. Decisioni che coinvolgono quasi 11mila imprese in Friuli Venezia Giulia, di cui 1030 imprese artigiane, senza contare gli effetti sull’indotto.

"Dove sono i dati che dimostrano che stanno proprio in questi luoghi i centri propagatori del virus?", chiede Tilatti, che sottolinea "l’importanza di adottare misure che siano supportate da dati scientifici e che tengano conto del contesto in cui sono inserite. È assolutamente necessaria che in tempi brevissimi si dia la possibilità di una modulazione dei provvedimenti a livello territoriale, con responsabilità in capo alle Regioni", ha concluso il presidente.