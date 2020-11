'Sostegni mirati anche per l'occupazione'

"Quello che parte oggi è un confronto non solo sulle misure per far fronte all’emergenza, come i contributi a fondo perduto recentemente confermati per le imprese colpite dai decreti Ristoro e Ristoro bis, ma che deve guardare anche alle misure che saranno necessarie a sostenere la ripresa di settori falcidiati da questa emergenza come il turismo, il commercio e il terziario". È quanto dichiarano Villiam Pezzetta, Franco Colautti e Giacinto Menis, per le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, al termine dell’incontro odierno con l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

"Giudichiamo positivamente – dichiarano – l’avvio di un confronto su tavoli tematici e le misure varate per sostenere le imprese più pesantemente colpite dagli effetti delle nuove restrizioni. Quello che chiediamo, però, è di individuare anche misure di difesa e di rilancio dell’occupazione, nella consapevolezza che il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori in campo, peraltro vicini alla scadenza, non sono sufficienti a tenere al riparo le decine di migliaia di lavoratori colpiti da questa emergenza, a partire da precari e stagionali, già senza lavoro e senza reddito".