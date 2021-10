'Storie di donne, di scienza e di vita'

Il gender gap in ambito Steam è una sfida culturale e sociale, per pari opportunità, equità, partecipazione delle donne all’economia e alla società. Il nostro Paese ha un urgente bisogno di scienza, tecnologia e di donne: occorre favorire questo incontro e potenziarlo a ogni livello e sui territori. Luoghi dove ingegno, professionalità ed entusiasmo delle donne possono esprimersi e arricchire di significati l’innovazione, con una prospettiva complementare non sovrapponibile a quella degli uomini.

Mercoledì 27 ottobre, online dalle 18, ricercatrici e scienziate provenienti dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e da Area Science Park di Trieste, in un confronto con due imprenditrici Steam, si racconteranno nel loro percorso di formazione e di vita che le ha portate al ruolo che oggi ricoprono.

Promosso da Gruppo Pragma e Didael Kts insieme ad Associazione Donne e Tecnologie, e moderato dalla giornalista Simona Regina, un evento via piattaforma Zoom con le protagoniste di un percorso di vita che ha incontrato scienza, tecnologia e innovazione. Per partecipare è necessario registrarsi e selezionare sul calendario l'evento. Qui il link

Protagoniste dell’incontro sono Camilla Coletti, Principal Investigator, responsabile del laboratorio 2D Materials Engineering presso l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, coordinatrice del centro IIT di Pisa e dei Graphene Labs; Ottavia Bettucci, Postdoc nel laboratorio Tissue Electronics Lab della sede di Napoli dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, cofondatrice del progetto di start up Bryla; Anna Gregorio, Professore Associato, Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trieste, CEO di PicoSaTs, spin-off dell’Università di Trieste e startup innovativa; Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park e Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi di Perugia.

Sono, inoltre, in programma le testimonianze di due imprenditrici Steam: Gianna Martinengo, presidente di Didael Kts, società di consulenza e servizi nel settore dell’Open Innovation, e Maria Rita Fiasco, presidente di Gruppo Pragma, società a vocazione digitale che realizza progetti dedicati al cambiamento aziendale e insediata nel campus di Padriciano di Area Science Park.

La virtual conference fa parte del programma della “4 Weeks 4 Inclusion”, il più grande evento interaziendale dedicato all’inclusione che quest’anno dal 22 ottobre al 22 novembre vede oltre 200 imprese, impegnate ogni giorno insieme per promuovere e valorizzare i temi della diversità e dell’inclusione.