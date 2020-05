'Sui protocolli una buona mediazione'

"Una mediazione soddisfacente tra l’esigenza di tutelare la salute di imprenditori, collaboratori e consumatori e l’urgenza di rilanciare l’economia". La Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, con il presidente regionale Giovanni Da Pozzo e i colleghi di Gorizia Gianluca Madriz, Pordenone Alberto Marchiori e Trieste Antonio Paoletti, condivide il risultato finale del confronto tra Stato e Regioni sul protocollo per le aperture dei locali pubblici, ma anche su quello dell’abbigliamento "con l’importante presa di posizione del governatore Massimiliano Fedriga, che ringraziamo per la collaborazione delle ultime settimane nella ricerca di soluzioni che consentissero al settore del pubblico esercizio, colpito duramente dalle conseguenze economiche della pandemia, di avere la possibilità di riaprire in sicurezza, ma anche con la speranza di rilanciare la propria iniziativa d’impresa. Lo stesso per quanto riguarda la moda, con l’opportuna pulizia e igienizzazione, ma non l’imposizione della sanificazione ripetuta".

Confcommercio Fvg, riassumono Da Pozzo, Madriz, Marchiori e Paoletti, "è rimasta costantemente in contatto con i tecnici della Regione, trasmettendo indicazioni e osservazioni di buon senso, nella consapevolezza che andasse trovata appunto una mediazione tra la necessità di evitare il rischio di un ritorno del contagio e quella di ridare ossigeno ad aziende drammaticamente messe all’angolo dal nemico invisibile che per due mesi ha di fatto azzerato i ricavi e aperto una prospettiva di cessazioni e disoccupazione".