Si conclude venerdì 27 maggio, alle 9, il primo ciclo di live webinar e seminari esperienziali proposti dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg nell’ambito del catalogo regionale delle competenze digitali “Da tuta blu a tuta blu”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR.

L’ultimo live webinar verte sul tema “Il processo di sviluppo prodotto in Solari di Udine S.p.A. Suite Smart: dall’emergenza Covid al futuro” e sarà condotto dagli esperti della digitalizzazione dei processi produttivi operanti nell’impresa “Faro Manifatturiero Fvg” Solari di Udine SpA: Enzo Re, Rocco Barbaresco, Jacopo Zuliani e Michele Cimenti.

Sarà l’occasione per apprendere come si possono utilizzare elementi innovativi nelle componenti hardware e software dei nuovi prodotti Solari di Udine S.p.A., attraverso l’utilizzo di modelli organizzativi quali Lean digital production e Agile, nonché comprendere come la stessa abbia inserito e utilizzi il PLM nei processi di sviluppo del prodotto.

Per le iscrizioni inviare una e-mail all’indirizzo formazione@confapifvg.it