'Super Green Pass, dare risposte ai commercianti'

“Come intende intervenire il governo per garantire la libera circolazione delle persone e delle merci senza venire meno ai principi europei, garantendo lo svolgimento dei servizi ed allo stesso tempo la sicurezza sanitaria". Questo il quesito nell’interrogazione depositata dalla Deputata Sabrina De Carlo, dopo aver raccolto le istanze di alcuni dei commercianti del capoluogo regionale.

“Dai Paesi confinanti vi è storicamente un flusso verso l’Italia, non solo per scopi lavorativi ma anche per altrettante necessità personali correlate alla frequentazione delle attività commerciali oppure alle visite culturali concentrate soprattutto durante il fine settimana. Tuttavia - spiega De Carlo - le regole relative agli accessi nei luoghi al chiuso sono differenti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Repubbliche vicine, soprattutto essendo la Regione stessa in zona arancione”.

“Per questo motivo, dopo essermi confrontata con alcuni dei commercianti di Trieste, non essendo per ora la terza dose, in alcuni dei Paesi vicini, condizione per ottenere il certificato verde covid, ho sollecitato il Governo affinché vengano individuate soluzioni per andare incontro a commercianti, lavoratori e famiglie che sono costantemente alle prese con enormi difficoltà economiche dovute alle restrizioni che la pandemia in corso rende ancora necessarie, ulteriormente aggravate dai rincari energetici - prosegue De Carlo, che conclude - abbiamo il dovere di dare risposte a queste persone, così com’è importante dare certezze ai turisti, e rendere stabile la crescita economica avviata".