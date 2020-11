'Toti inqualificabile, difendiamo i pensionati'

"Chieda scusa e rettifichi in maniera degna di un presidente di Regione, dopo aver dimostrato di non essere all’altezza del ruolo che ricopre, con quella frase piena di arroganza". È la dura presa di posizione del presidente di Anap Confartigianato Fvg, Pierino Chiandussi, di fronte alle esternazioni del presidente della Liguria, Giovanni Toti, che in un tweet riferito ai morti per Covid, ha tra l’altro scritto "anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese".

Subito dopo la pubblicazione e le conseguenti reazioni, Toti è intervenuto per fare marcia indietro e spiegare che la frase non rispondeva ai suoi pensieri e che era stata estrapolata da un contesto più ampio, in cui si sosteneva "il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l'economia del Paese. Servono misure anagrafiche di protezione per queste categorie se vogliamo sconfiggere il virus".

Chiandussi evidenzia, però, che il messaggio che è passato per le incaute parole veicolate dal Tweet è "inqualificabile. Come pensionato saprei rispondere con toni adeguati a questa arroganza – considera Chiandussi -, ma come presidente di una realtà che conta oltre 11mila associati ho il forte dovere di difendere la dignità e il rispetto che si deve a persone che con il loro lavoro hanno fatto grande questo Paese".

Chiandussi ha fatto arrivare la voce di Anap Fvg al riguardo anche alla trasmissione Nonelarena di Massimo Giletti su La7.