'Troppe incertezze, è inaccettabile'

“Lo Stato sta affrontando questa situazione come una crisi, sì. Ma ordinaria. Oggi di ordinario non c’è assolutamente nulla. Prima lo capiremo, prima cominceremo a ragionare”. La presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli commenta a caldo il fermo produttivo deciso dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus.

E si chiede: “Come è possibile che questo inaspumento di regole avvenga esattamente 24 ore dopo il termine ultimo del pagamento degli F24?”. La numero uno degli industriali friulani chiede risposte immediate alle tante domande che il decreto solleva e spinge per un rafforzamento del sistema dei Confidi. “A fine mese – afferma – le imprese si troveranno piene di insoluti e di crediti senza un ritorno di cassa”.