'Trovare una soluzione per i transfrontalieri con l'Austria'

Il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, nell’ambito del Network delle Camere di commercio della Nuova Alpe Adria, ha scritto ai colleghi presidenti della Camera di commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, e della Camera dell’economia della Carinzia, Jürgen Mandl, per organizzare per martedì 16 febbraio una web conference per discutere il tema della mobilità di imprese e lavoratori transfrontalieri, alla luce delle difficoltà introdotte dalle nuove regole riguardanti l’accesso in Austria.

E’ infatti entrato ieri in vigore il nuovo regolamento per gli ingressi nel Paese d’oltralpe dei lavoratori transfrontalieri e dei cittadini che lavorano e vivono a cavallo del confine italo-austriaco, con particolare riferimento all’area tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia.

"Alla base della costituzione del Network delle Camere di commercio della Nuova Alpe Adria promosso dall’allora Camera di commercio di Trieste – spiega Paoletti - c’è sempre stato lo sviluppo della collaborazione e della mobilità delle imprese e delle persone in un ambito transnazionale. Molti sono stati i momenti e le azioni comuni intraprese, anche in coordinamento con le altre Camere di commercio slovene, croate, l’Unioncamere Veneto e la Camera dell’Economia della Stiria che negli anni sono state avviate e portate a termine".

"Ora la nostra collaborazione e il coordinamento che ci contraddistinguono nell’operare a favore dei nostri territori per uno sviluppo armonico dell’area transnazionale di riferimento, sono necessari per contribuire alla risoluzione di questo problema davvero rilevante per molte impese e molti cittadini del Friuli Venezia Giulia".