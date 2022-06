'Udine, bene l'estensione della gratuità sul suolo pubblico'

"Desidero ringraziare il sindaco del Comune di Udine, Pietro Fontanini, e tutta la Giunta, per aver accolto la proposta lanciata nelle scorse settimane da Confesercenti. Aver deciso di estendere la gratuità per l'utilizzo del suolo pubblico di un mese e, poi, aver stabilito di diminuire la quota del 50% fino a fine anno, è un segnale di attenzione nei confronti dei comparti interessati e che noi rappresentiamo. Il Comune dimostrandosi sensibile alla nostra richiesta, ha convenuto sul fatto che una città viva e accogliente è di beneficio per tutta la comunità", ha dichiarato Marco Zoratti.

Il presidente di Confesercenti Udine, guardando al futuro, si è detto ottimista "in considerazione al fatto che è in fase di ultimazione il tavolo di concertazione per il Distretto del Commercio nel quale tutte le associazioni di categoria e i portatori di interesse collaboreranno con il Comune per il rilancio della città".