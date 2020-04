'Uniti ce la faremo', video di Confindustria Alto Adriatico

Al significativo sforzo che Confindustria Alto Adriatico profonde quotidianamente per garantire alle imprese del Territorio – associate e non – la migliore e più qualificata assistenza, la Presidenza ha affiancato un suggestivo messaggio sotto forma di clip dal titolo 'Uniti ce la faremo'. Due minuti di vibranti emozioni che riportano all’imprescindibile esigenza di unità richiamata dal Presidente Michelangelo Agrusti e dal Direttore Generale Massimiliano Ciarrocchi, nella lettera inviata pochi giorni fa alle oltre milletrecento aziende aderenti l’Associazione. A ciò si sono aggiunte la necessità di "rendere onore alle persone straordinarie che lavorano in prima linea per la salute di tutti» ed il «ringraziamento verso chi continua a garantire beni e servizi indispensabili e a chi si è dovuto fermare e attende di ricominciare".

Colonna sonora del video, prodotto da Care Srl, società di comunicazione integrata pordenonese che ha offerto il suo contributo disinteressato, un brano donato da Smider Sound Agency, firma delle musiche di molti tra gli spot pubblicitari più visti degli ultimi anni Obiettivo della clip è riuscire a “contattare” tutte le imprese del Territorio affinché possa arrivare forte, nelle immagini, nelle parole e nelle note, in questo drammatico frangente della vita di tutti noi, un messaggio di unità utile anche "a mantenere salda la rotta sugli obiettivi".