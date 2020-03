La Cantina Produttori Cormòns lancia l'allarme: "Vanno sostenute anche le aziende, perché sono queste che, grazie al flusso economico che sviluppano, finanziano lo Stato e pagano i dipendenti", si legge in una nota del direttore generale Alessandro Dal Zovo. "Senza aziende produttive non esistono né l'uno né gli altri".

La Cantina soffre come tanti altri vignaioli italiani e friulani, a causa dello stop del canale Horeca (esercizi che somministrano alimenti e bevande) e dell'export, ma sta in piedi grazie al mercato interno, consolidato fin dai primi Anni Settanta, che oggi è rappresentato solamente dal segmento della GDO (grande distribuzione). Secondo i dati di Federalimenatre pubblicati sul Sole24ore la possibilità di produrre con sole materie prime nazionali e senza far ricorso alle importazioni, è una prerogativa di pochi settori in Italia: il vino è uno di questi.

"Come sappiamo, ristoranti, trattorie, alberghi, bar ed enoteche sono chiusi - continua Dal Zovo -, mentre i supermercati funzionano per le esigenze di alimentazione e di approvvigionamento che tutti hanno. Questo è il canale di vendita che ci dà respiro e ci permette di sopravvivere, ma serve un sostegno concreto da parte del governo locale, nazionale ed europeo".

Altrettanto importante, seppur non sufficiente a compensare le minori vendite, è il wineshop di via Vino della Pace, sempre aperto, che dal 16 marzo si è organizzato anche per la consegna gratuita a domicilio, con una notevole richiesta di vini da tutta la regione.

In vista dell'imminente Pasqua si potranno ordinare anche confezioni regalo (con spedizione o consegna gratuita), nelle quali accanto al vino ci saranno i dolci della tradizione e altri prodotti gastronomici locali. Un'azienda conosciuta, la Cantina Produttori, alla quale il mensile italiano di economia "Espansione" ha dedicato due pagine proprio sul numero di marzo, da poco nelle edicole di tutta Italia.

"I dipendenti sono una risorsa - afferma il presidente Filippo Bregant -, perciò abbiamo attivato un'assicurazione ad hoc che prevede un'indennità da convalescenza e una diaria aggiuntiva in caso di contagio da Covid-19, ed inoltre eroga un pacchetto di garanzie assistenza per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare in periodo di emergenza".

Infine, il cda ha deciso di sostenere la Protezione Civile, devolvendole 5 euro per ogni confezione pasquale venduta e con il ricavato di un'asta. "Abbiamo pensato di aiutare anche la Protezione Civile nazionale - spiega Bregant - mettendo in vendita su eBay una collezione completa del Vino della Pace, dal 1985 al 2012: quasi 70 bottiglie con altrettante etichette di artisti famosi".