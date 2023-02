'Via del tiglio', incontro sul commercio a Buttrio

Un’occasione di confronto sui temi del commercio locale, ma anche una sorpresa per Buttrio annunciata dagli organizzatori e che sarà svelata nel corso della serata. “La via del tiglio”, gruppo che unisce dieci aziende (Al Vecchio Forno Devoti, Consult Lavoro Fratelli Bearzi, Vineria Tami, Latteria Sociale di Cividale e delle Valli del Natisone, Studio professionale massaggi di Luana Bottò, Macelleria da Dario, Meroi, Salone Virtus by Ismaele, Zorzenone Srl e New look by Cristina) promuove lunedì 27 febbraio nella Vineria Tami in via Roma a Buttrio, a partire dalle 18, “Attività di vicinato: una risorsa per i nostri centri storici”, un incontro con relatori l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, il sindaco Eliano Bassi e il commerciante Filippo Meroi, responsabile de “La via del tiglio”.

"Tra gli argomenti di dibattito ci sarà senz’altro il ruolo strategico, di grande valore sociale, che hanno avuto i negozi dei centri storici durante la pandemia e che faticano però oggi a mantenere in un contesto in cui, almeno sul fronte Covid, sembra tornato tutto normale”, spiega Meroi. "Vista la presenza dell’assessore Bini, inoltre, ci soffermeremo sulle opportunità aperte dai Distretti del commercio istituiti dalla legislazione della Regione".