21 Invest acquisisce Aussafer Due

21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, annuncia l’investimento in Aussafer Due, operatore italiano leader nella lavorazione dei metalli ad alta tecnologia, specializzato nel taglio laser di precisione.

Nata negli anni ’60 dalla visione imprenditoriale della famiglia Citossi e con sede a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, Aussafer è specializzata nella lavorazione di metalli e lamiere per applicazioni in svariati settori industriali, con un focus sull’elettromeccanica, offrendo servizi di taglio laser e altre lavorazioni complementari per integrare il processo di produzione verso il prodotto finito.

Grazie a costanti investimenti in tecnologie all’avanguardia, Aussafer può contare su macchinari di ultima generazione, su personale qualificato e, soprattutto, su un know-how aziendale consolidato che permette la massima qualità, flessibilità ed efficienza in fase di produzione, nonché un forte vantaggio competitivo costruito nel corso degli anni. La società opera attraverso lo stabilimento in provincia di Udine e conta all’incirca 100 dipendenti. Nel 2019, Aussafer ha generato ricavi pari a circa 30 milioni, di cui più del 25% realizzati all’estero.

Oggi il percorso imprenditoriale di Aussafer è guidato dai fratelli Claudio e Luisa Citossi, che hanno portato l’azienda a livelli di eccellenza, ed è previsto un passaggio generazionale con un ruolo sempre più centrale di Giacomo Citossi, figlio di Claudio, che subentrerà come amministratore delegato nella prossima fase di sviluppo industriale a fianco di 21 Invest. Il team italiano di 21 Invest, guidato dal suo Presidente e Fondatore Alessandro Benetton, integrerà le proprie competenze ed il proprio approccio strategico, sviluppato in quasi 30 anni di attività, alla tradizione imprenditoriale della famiglia fondatrice, per consentire ad Aussafer di affermarsi con un ruolo da protagonista a livello internazionale.

L’ambiziosa strategia di crescita futura di lungo termine sarà volta a rafforzare la leadership nel mercato italiano, il principale dopo quello tedesco a livello europeo, nonché ad ampliare la presenza internazionale di Aussafer, attraverso un incremento dell’export ed una particolare attenzione ai settori a maggiore potenziale. La strategia di sviluppo sarà anche quella di consolidamento del mercato, particolarmente frammentato e ricco di opportunità per estendere know-how e tecnologie.

“Aussaffer è una realtà industriale del territorio che rispecchia le caratteristiche di una buona e sana azienda del nostro Paese” commenta Alessandro Benetton, Presidente e Fondatore di 21 Invest “L’attenzione avuta dalla famiglia Citossi e dal suo attuale management nell’innovare costantemente i propri processi, prendendosi cura dei propri clienti e fornitori, e soprattutto senza tralasciare l’aspetto della sostenibilità ambientale, è un punto di partenza fondamentale per 21 Invest che metterà a disposizione le sue competenze per la creazione di un polo industriale delle lavorazioni meccaniche di precisione”.

“Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso di sviluppo con il supporto di un fondo con le competenze strategiche e l’attenzione alle persone e al territorio come 21 Invest” hanno dichiarato Claudio, Luisa e Giacomo Citossi, attuali soci di Aussafer “questi valori sono stati, sono e saranno sempre elementi fondanti di Aussafer Due, nei quali ci riconosciamo e che sono condivisi da tutti i nostri collaboratori, che ringraziamo sentitamente per il loro supporto e la loro dedizione e senza i quali la nostra società non avrebbe raggiunto i risultati odierni”.

21 Invest è stata affianca per gli aspetti legali dal team di Roberto Cappelli dello studio Cappelli RCCD. La famiglia Citossi è stata assistita da Molaro – Pezzetta – Romanelli – Del Fabbro & Partners, con un team composto da Carlo Molaro, Tommaso Vidale, Simone De Angelis e Manuela Della Picca (parte negoziale e contrattuale), da Marco Kraner e Mattia Mestroni (aspetti business) e da Michele Del Fabbro e Sara Tonizzo (aspetti fiscali).