266 candidati al Mercoledì del placement

Sono 266 gli studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine che parteciperanno al Mercoledì del placement digitale in programma online il 6 aprile, dalle 15. Nell’occasione, cinque aziende di primaria importanza nazionale e internazionale proporranno, complessivamente, 102 opportunità lavorative in tutti i settori: economico-giuridico, medico, scientifico, umanistico, della formazione. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, vedrà la presenza di AcegasApsAmga, Danieli, PF Group, PwC, Adecco Italia.

Il “Mercoledì del Placement Digitale” si svolgerà sulla piattaforma Teams e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e sul canale YouTube Punto Impresa Uniud. Il programma prevede dalle 15 alle 15.30 le presentazioni aziendali. Poi, fino alle 19, si terranno i colloqui individuali di studenti, laureati e dottorandi con i rappresentanti aziendali e la consegna dei curricula. Le aziende effettueranno una preselezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email.

"La strategicità delle attività di placement che l’Università di Udine ha attivato da quasi 15 anni – sottolinea il rettore, Roberto Pinton – è ben rappresentata dal Mercoledì del placement che negli anni ha visto consolidare e incrementare la partecipazione, quantitativa e qualitativa, sia dei nostri laureati che delle aziende, facendolo diventare uno dei punti di riferimento dell’azione di Ateneo per favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di opportunità professionali".

"La crescente attrattività tra le aziende, anche di rilievo internazionale, e tra i nostri laureati – spiega il delegato dell’Ateneo per il placement, Marco Sartor – è confermata da un trend in costante crescita e da una distribuzione piuttosto omogenea della provenienza delle prenotazioni tra le varie settori richiesti. In particolare, l’area economica che conta il 24% degli iscritti, quella linguistica con il 16%, della comunicazione, 16%, e l’area giuridica con il 12%".

"AcegasApsAmga – sottolinea l’amministratore delegato Roberto Gasparetto – ringrazia l’Università di Udine per questa opportunità: iniziative come “Il Mercoledì del Placement”, cui regolarmente il Gruppo Hera partecipa, rappresentano importanti occasioni di incontro, che permettono alle imprese di entrare in contatto con i professionisti di oggi e di domani e agli studenti di comprendere le esigenze e prospettive lavorative con cui poter dare il loro contributo di valore".

"Il 6 aprile – afferma la responsabile di Danieli Academy, Irina Stultus – parteciperemo al Mercoledì del Placement, evento a cui, da diversi anni a questa parte, non possiamo mancare. Occasioni come questa sono per noi preziosi momenti di incontro con i giovani talenti che intendono muovere i primi passi nel mondo del lavoro. A rappresentarci sarà un collega il cui percorso è proprio un esempio della fruttuosa collaborazione tra l’Università di Udine e il Gruppo Danieli. Ci auguriamo di conoscere studenti e neo-laureati che avranno piacere di intraprendere questo cammino assieme a noi e che, durante questa giornata, avranno la possibilità di affacciarsi alla nostra realtà e avere uno spaccato di uno dei nostri dipartimenti più strategici e trasversali".

"Noi di PF Group – spiega la responsabile risorse umane Ester Tavano – crediamo fortemente nel nostro territorio e supportiamo le iniziative che puntano alla crescita delle persone e all’inserimento nel mondo del lavoro, è per questo un grande piacere partecipare al Mercoledì del Placement. Siamo sempre alla ricerca di nuove figure far crescere e inserire del nostro team".