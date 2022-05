280 esuberi alla Flex, presidio a Trieste

Presidio in piazza Unità contro gli annunciati esuberi alla Flex di Trieste. La manifestazione, organizzata da Fiom, Fim, Uil, Usb e dalle Rsu, ha visto circa 300 lavoratori dello stabilimento – oggi in sciopero – protestare contro i 280 licenziamenti annunciati dalla società.

Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura. La richiesta è di consentire anche alle parti sociali di partecipare al tavolo ministeriale con l'azienda. Il piano di esuberi "è inaccettabile - afferma il segretario territoriale della Fiom, Marco Relli - stiamo parlando di un dimezzamento dello stabilimento, è irricevibile".

“Oggi - aggiunge il segretario Uilm Antonio Rodà - la fabbrica ha risposto nella quasi totalità allo sciopero. Chiediamo la convocazione immediata di un tavolo ministeriale con le parti sociali. Un incontro tra Mise, Regione e azienda si è tenuto giovedì e oggi è in programma, da quanto sappiamo, un altro. Sono stati annunciati 280 esuberi per delocalizzare parte delle attività produttive in Romania. Vogliamo sedere a quel tavolo e avere il supporto delle istituzioni affinché l'azienda faccia marcia indietro su un'idea scellerata non basata su perdite e crisi ma generata per fare più profitti altrove".

"La nostra posizione è chiara - rincara la dose il segretario Fim Alessandro Gavagnin - e chiediamo una legge per rendere difficile alle multinazionali la possibilità di arrivare sul territorio, prendersi i soldi dello Stato e le competenze e poi delocalizzare per convenienza".

In piazza anche esponenti della politica, tra cui la presidente del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, che nel primo pomeriggio incontrerà i vertici aziendali: "Il primo passo da fare è capire perché Flex ha deciso di non investire su se stessa e sui propri dipendenti qualificati".

“Le passerelle politiche lasciano il tempo che trovano e, in un momento come questo, serve massima serietà e l’impegno da parte di tutti per scongiurare decisioni scellerate che negli ultimi anni sono state periodicamente procrastinate, senza la reale e simultanea volontà di intraprendere un percorso di valorizzazione di una realtà fondamentale per il nostro territorio” dichiara in una nota la Deputata del MoVimento 5 Stelle Sabrina De Carlo.

“La scorsa settimana ho chiesto e partecipato a un incontro al Mise per portare all’attenzione del Ministero le istanze raccolte durante l’incontro avuto con sindacati e lavoratori della Flex il 30 aprile scorso. Durante l’incontro del 10 maggio, ho rappresentato forti preoccupazioni e trasmesso le proposte emerse dal confronto di fine aprile con l’obiettivo primario di tutelare il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. Inoltre - conclude De Carlo - ho ricevuto conferma già alla scorsa settimana che a giorni verrà convocato un secondo incontro tra Governo, Regione e azienda al quale seguirà un secondo incontro che vedrà coinvolte le parti sociali".